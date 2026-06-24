Alerta de tsunami en Venezuela: estos son los estados costeros afectados

El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. Foto: EFE - Ronald Peña R

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Dos fuertes terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron en la tarde de este miércoles 24 de junio la costa central de Venezuela. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro fue el municipio de Ontablán, en el estado de Carabobo, pero se sintió con fuerza en Caracas, donde se registró la caída de varias edificaciones.

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Ante lo ocurrido, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, señaló que el terremoto se sintió con fuerza “desde Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Caracas y La Guaira”, mientras que reportes oficiales de las autoridades han dado cuenta de graves afectaciones en Palos Grandes y Altamira, en la capital venezolana.

Una grave situación también se reporta desde el aeropuerto de Maiquetía, donde el techo se hundió, por lo que las autoridades cancelaron todos los vuelos de entrada y salida de la capital.

A la espera de un reporte oficial del Gobierno Nacional, que anunció la presidenta Delcy Rodríguez para la noche de este miércoles, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió un aviso urgente para el Caribe ante la posibilidad de alteraciones en el mar Caribe.

La alerta se lanzó específicamente para las zonas costeras de Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU. y las Islas Vírgenes Británicas, mientras que para las costas de Venezuela, Bonaire, Curazao y Aruba, se alertó del posible aumento del tamaño de las olas.

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Estados de Venezuela en alerta

Entre los estados afectados y en alerta se encuentran

Carabobo (Morón y Montalbán): es el epicentro del sismo; el centro marítimo y terrestre se ubicó en Morón, según nuevos reportes. En el municipio de Montalbán se reportan los daños más graves, con colapsos totales de viviendas y personas atrapadas bajo escombros.

Caracas (Distrito Capital): La capital del país registra un fuerte impacto en fachadas, agrietamientos profundos en el centro y este de la ciudad y el desplome confirmado de varias edificaciones.

Aragua (Maracay) y Miranda: Las zonas urbanas sufrieron daños por mampostería caída. El sismo provocó la evacuación masiva de edificios residenciales.

La Guaira: En la línea costera norte, el temblor provocó pánico generalizado ante la posible llegada de alto oleaje.

Situación en Colombia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en Colombia, con base en los análisis de la Dirección General Marítima (Dimar), confirmó que no existe amenaza de tsunami para la costa de la región Caribe colombiana.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advirtió que las alertas y recomendaciones podrán cambiar con el paso del tiempo, dependiendo de nuevos factores que afecten los análisis recopilados por la red global de sensores.

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