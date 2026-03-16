De muro gris a galería de arte urbano: artistas intervienen el intercambiador vial de la 72

Intervención artística en el intercambiador vial de la 72. Foto: Empresa Metro de Bogotá

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El intercambiador vial de la calle 72, una de las obras complementarias de la Línea 1 del Metro de Bogotá, busca convertirse en referente de arte urbano en la ciudad. Este tramo se suma a las obras que incorporan el grafiti y el muralismo para cambiar de tono las estructuras de concreto que dominan el paisaje capitalino.

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Con el trabajo de 70 artistas y escritores de grafiti de diferentes generaciones, comenzó la intervención de 48 muros del intercambiador vial. Los murales se revelan a la vista de peatones y conductores que transitan por este punto de la localidad de Chapinero. Fueron pintados de manera individual o en equipos de hasta cuatro artistas. El objetivo de la estrategia, asegura la Empresa Metro de Bogotá, es “integrar distintos estilos, técnicas y miradas del arte callejero para el disfrute de todos los ciudadanos”.

La propuesta artística

Para dar vida a un corredor que, más que una serie de murales, pretende ser una galería compuesta, la propuesta artística para esta intervención se organizó a partir de cuatro grandes conceptos que abren un diálogo entre el arte, la identidad y la historia del país.

El primer elemento es un homenaje a las mujeres y a la niñez, reconociendo su papel fundamental en la sociedad: las mujeres como base de la vida y los niños como símbolo de futuro. La fauna y la flora colombiana componen el segundo elemento y son representadas a través de interpretaciones artísticas que van más allá de la reproducción literal de imágenes." Aquí los artistas reinterpretan la biodiversidad del país desde su propio lenguaje visual", indicó la EMB.

Y en homenaje a la arquitectura colombiana surge el tercer eje de la galería. Inspirándose en puertas, muros y fachadas de diferentes barrios y épocas de la ciudad, se ilustra la morfología urbana de Bogotá. “Cada mural refleja cómo los artistas perciben y reinterpretan esos elementos del paisaje urbano. Y el cuarto concepto aborda la historia del transporte en Bogotá, desde los primeros medios de movilidad hasta las transformaciones que vive hoy la ciudad como la llegada de la Línea 1 del Metro”, indicó la entidad en la presentación de la obra.

Esta iniciativa se suma al circuito de grafiti abierto al público que ya se exhibe en los corredores, puentes y demás infraestructura vial que se construye por toda la ciudad.

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