Vía al Llano completa un mes de cierres: transporte de alimentos, el más golpeado

El pasado sábado 6 de septiembre, el municipio de Chipaque vivió derrumbes y deslizamientos que mantienen desde entonces cierres prolongados en la vía. Las autoridades locales continúan despejando el alud de tierra que cayó sobre la carretera, mientras se avizora una crisis en el transporte de alimentos. A un mes del incidente, aún se proyectan varias semanas más para superar la contingencia, según informó Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca.

Se cumple un mes de la afectación en la vía al Llano, producto de un gran derrumbe en el km 18+600, en jurisdicción del municipio de Chipaque, y aún falta un buen número de semanas para su habilitación. Las pérdidas económicas son importantes y los habitantes del Oriente de… pic.twitter.com/Wo2KGHiDHF — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) October 6, 2025

El derrumbe en el km 18+600, en jurisdicción del municipio de Chipaque, cumple cuatro semanas, y, según Rey, “aún falta un buen número de semanas para su habilitación”. Las pérdidas económicas son las que más preocupan en el departamento y los tiempos de desplazamiento de los habitantes del oriente de Cundinamarca, así como el acceso a servicios de salud que se han visto limitados por el reducido transporte.

“El mayor impacto económico para estos municipios, se ha tenido en el costo del transporte de cosechas y su comercialización. Estos fletes se han incrementado entre un 30 % y 50 %, según el producto agropecuario. Igualmente, se evidencian incrementos en el precio de insumos agropecuarios y alimentos para animales entre un 20% y 30%”, informó el gobernador este lunes 6 de octubre.

¿Cuáles son los productos más afectados por los cierres?

En estas semanas, se estima que dejaron de movilizarse 95.000 viajes de carga. Y es que solo entre Guayabetal y Cáqueza, se producen 26 toneladas de pollo diarias y, junto con Fosca, Quetame, Chipaque y Gutiérrez, cerca de 850.000 huevos diarios, de acuerdo con las cuentas del Departamento.

Adicional, preocupa que los precios del pollo podrían aumentar debido a la prolongación de esta contingencia: “Fenavi ha alertado que en próximas semanas podría darse una reducción de envíos en un 40% lo que podría motivar un aumento considerable de la carne pollo en las principales ciudades”.

El panorama muestra que los productos que han aumentado costos de transporte son: papa criolla, mazorca, hortalizas, tomate, limón y cilantro. De otra parte, cerca de 800 establecimientos reportan disminución crítica en sus ventas, lo que ha llevado a cierres temporales o definitivos, especialmente en aquellos cuyos ingresos dependen directamente de la vía.

Afectaciones sociales

El balance entregado por el gobernador habla también de afectaciones sociales. Por ejemplo, en materia de salud, el 25% (780 citas) de las consultas de medicina general y especializadas en el Hospital San Rafael de Cáqueza no se pudieron cumplir por las dificultades de transporte de médicos y usuarios. “Asimismo, se ha tenido que posponer el 35% de las cirugías programadas de mediana y alta complejidad”, señaló Rey.

Esto se traduce en que costos en la atención hospitalaria se incrementaron un 30%, debido al mayor uso de combustibles y mantenimiento de vehículos, pues han tenido que tomar vías alternas. “Se han tenido que cerrar temporalmente las especialidades de cardiología, gastroenterología y neurocirugía. El impacto también se siente en el sector educativo, con hasta 15 días sin clases en las zonas más afectadas debido a las dificultades de desplazamiento de los estudiantes”, puntualizó el funcionario.

Ministerio de transporte anunció nuevas medidas de seguridad para tránsito hacia el Llano

Para alivianar los problemas de transporte, especialmente en lo que tiene que ver con vehículos de carga, el Ministerio de Transporte anunció varias medidas:

Se habilita la transversal del Cusiana para vehículos de hasta 28 toneladas.

La Transversal del Sisga continúa con restricción para vehículos que superen las 16 toneladas

Las empresas de transporte terrestre tienen habilitado el paso por cualquiera de los dos corredores anteriormente mencionados

En ambas vías hay varos puestos de control de la Policía de Tránsito para garantizar que no se superen los límites de peso de los vehículos de carga

La aerolínea Satena anunció que amplió su programación de vuelos hacia Villavicencio

