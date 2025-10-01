Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Cundinamarca

Vía al Llano: habilitan corredor humanitario para garantizar atención médica urgente

Se busca garantizar los derechos de pacientes de Villavicencio que requieran traslados a Bogotá.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
01 de octubre de 2025 - 10:19 p. m.
Deslizamientos en Chipaque provocan cierre total a la altura del kilómetro 18+500.
Deslizamientos en Chipaque provocan cierre total a la altura del kilómetro 18+500.
Foto: Bomberos Cundinamarca
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En el marco del cierre de la vía al Llano y los bloqueos en varios puntos, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey anunció que los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias (CRUE) de Cundinamarca y Meta están coordinando esfuerzos para garantizar la atención médica de pacientes en Villavicencio que deben ser trasladados a hospitales en Bogotá.

Lea más: Bogotá tendrá más de 20 eventos por la Semana de la Cultura Ciudadana

Más noticias: Concesionario fachada estafó a más de 200 compradores en Bogotá

“A través de un corredor humanitario logramos movilizar a cuatro pacientes en condición crítica, quienes ya reciben atención en la capital. Esta acción contó con el apoyo del hospital de Cáqueza, que acompañó el paso de las ambulancias y brindó soporte en caso de ser necesaria una atención contingente en su centro hospitalario”, indicó el Gobernador.

El mandatario confirmó que estos corredores humanitarios se implementarán regularmente en tanto persistan los bloqueos en la vía. El llamado a los manifestantes se centró en el respeto del tránsito de ciudadanos que requieran atenciones de salud urgentes.

Le puede interesar: Gestores del Orden: la fuerza no policiva que saldrá a las calles en diciembre

Ministerio de transporte anunció nuevas medidas de seguridad para tránsito hacia el Llano

Para alivianar los problemas de transporte, especialmente en lo que tiene que ver con vehículos de carga, el Ministerio de Transporte anunció varias medidas:

  • Se habilita la transversal del Cusiana para vehículos de hasta 28 toneladas.
  • La Transversal del Sisga continúa con restricción para vehículos que superen las 16 toneladas
  • Las empresas de transporte terrestre tienen habilitado el paso por cualquiera de los dos corredores anteriormente mencionados
  • En ambas vías hay varos puestos de control de la Policía de Tránsito para garantizar que no se superen los límites de peso de los vehículos de carga
  • La aerolínea Satena anunció que amplió su programación de vuelos hacia Villavicencio

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com

Temas recomendados:

Servicios

Cundinamarca

Bogotá

Noticias

Noticias Bogotá hoy

Noticias de Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.