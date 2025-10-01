Vía al Llano: habilitan corredor humanitario para garantizar atención médica urgente

Deslizamientos en Chipaque provocan cierre total a la altura del kilómetro 18+500. Foto: Bomberos Cundinamarca

En el marco del cierre de la vía al Llano y los bloqueos en varios puntos, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey anunció que los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias (CRUE) de Cundinamarca y Meta están coordinando esfuerzos para garantizar la atención médica de pacientes en Villavicencio que deben ser trasladados a hospitales en Bogotá.

En medio del cierre de la vía al Llano por el derrumbe en el km 18+600 y de los bloqueos registrados en algunos puntos, desde los CRUE de #Meta y #Cundinamarca trabajamos unidos para garantizar la atención médica oportuna a los pacientes que, estando en Villavicencio, requieren… pic.twitter.com/Ux0VnVrT5t — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) October 1, 2025

“A través de un corredor humanitario logramos movilizar a cuatro pacientes en condición crítica, quienes ya reciben atención en la capital. Esta acción contó con el apoyo del hospital de Cáqueza, que acompañó el paso de las ambulancias y brindó soporte en caso de ser necesaria una atención contingente en su centro hospitalario”, indicó el Gobernador.

El mandatario confirmó que estos corredores humanitarios se implementarán regularmente en tanto persistan los bloqueos en la vía. El llamado a los manifestantes se centró en el respeto del tránsito de ciudadanos que requieran atenciones de salud urgentes.

Ministerio de transporte anunció nuevas medidas de seguridad para tránsito hacia el Llano

Para alivianar los problemas de transporte, especialmente en lo que tiene que ver con vehículos de carga, el Ministerio de Transporte anunció varias medidas:

Se habilita la transversal del Cusiana para vehículos de hasta 28 toneladas.

La Transversal del Sisga continúa con restricción para vehículos que superen las 16 toneladas

Las empresas de transporte terrestre tienen habilitado el paso por cualquiera de los dos corredores anteriormente mencionados

En ambas vías hay varos puestos de control de la Policía de Tránsito para garantizar que no se superen los límites de peso de los vehículos de carga

La aerolínea Satena anunció que amplió su programación de vuelos hacia Villavicencio

