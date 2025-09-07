Vía al Llano: en Chipaque y Usme, se mantienen cierres viales por deslizamientos

Deslizamientos en Chipaque provocan cierre total a la altura del kilómetro 18+500. Foto: Bomberos Cundinamarca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En cierre total amaneció un tramo de la Vía al Llano, por cuenta de varios deslizamientos que se presentaron, desde la tarde del sábado, en el municipio de Chipaque. Bomberos de Chipaque iniciaron monitoreo en horas de la madrugada de este domingo 7 de septiembre, con personal de la Alcaldía.

Le puede interesar: Reportan deslizamientos en Chipaque con posibles afectaciones a la Vía al Llano

Coviandina, concesionaria que tiene a su cargo la Vía al Llano, confirmó el cierre total en: “continúa cierre preventivo entre el k18+300 y el k18+600 por afectación en ambos carriles por caída de material y proceso de limpieza. Reducción de carril k39+600, tráfico bidireccional por los túneles de la nueva calzada”.

(6:45 a.m) Es domingo y así está la movilidad: Continúa cierre preventivo entre el k18+300 y el k18+600 por afectación en ambos carriles por caída de material y proceso de limpieza. Reducción de carril k39+600, tráfico bidireccional por los túneles de la nueva calzada. pic.twitter.com/n8EF2dyhRC — Coviandina (@CoviandinaSAS) September 7, 2025

Por su parte, la delegación de Bomberos el departamento informó que la tarde del sábado se presentó un deslizamiento y movimientos en masa en el municipio en la Vereda Espinal Caraza (Chipaque).

El reporte de Bomberos señala que, de acuerdo con el último monitoreo, “se observaron cambios significativos de deslizamiento de tierra con relación al último monitoreo de la tarde-noche. De la misma manera se observa bastante filtración de agua en el terreno. Sobre las 4:15 a.m. del domingo se presentaron lluvias en el Municipio con una duración aproximada de 30 a 40 minutos”.

Entre los posibles daños se encuentran afectaciones a postes de energía, al parecer con líneas de alta tensión. Adicional, “se observa un proceso de remoción en masa con deslizamiento traslacional de tierra y material vegetal que está afectando la vía Bogotá-Villavicencio, en el kilómetro 18+500. La condición Coviandina está realizando control del punto en el paso a nivel por motivos de seguridad”.

En Usme también hay cierres

Los sistemas de alertas de tránsito de la capital reportan este domingo deslizamientos en el sur, en la localidad de Usme, provocando cierre total a la altura del Kilómetro 0 de la Vía al Llano.

“A esta hora se tiene cierre total en el kilómetro 0+000 de la vía al Llano, localidad de Usme, por fenómeno de remoción de masas. Autoridades y organismos de emergencias, atienden la novedad en la zona”, informaron los servicios de movilidad.

🚨 #Atención | A esta hora se tiene cierre total en el kilómetro 0+000 de la vía al Llano, localidad de Usme, por fenómeno de remoción de masas. Autoridades y organismos de emergencias @BomberosBogota, @IDIGER, atienden la novedad en la zona. pic.twitter.com/WKGFiA5DLZ — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 7, 2025

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.