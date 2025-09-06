Reportan deslizamientos en Chipaque con posibles afectaciones a la Vía al Llano

Bomberos y Gestión del Riesgo evalúan la emergencia. Foto: Bomberos de Cundinamarca

Bomberos de Cundinamarca atienden una emergencia presentada en el municipio de Chipaque, por cuenta de un deslizamiento y movimientos en masa provenientes de la Vereda Espinal Caraza. La Alcaldía prepara una reunión para evaluar riesgos y afectaciones. Este es el reporte de las autoridades.

De acuerdo con la delegación de Bomberos del departamento, unidades de Chipaque “realizan el acompañamiento con personal de la Alcaldía en la Vereda Caraza, en el sector de la carretera abajo de La Herradura. Se evidencia un proceso de remoción en masa con deslizamiento traslacional de tierra y material vegetal”, informaron.

Entre los posibles daños se encuentran afectaciones a postes de energía, al parecer con líneas de alta tensión. Adicional, “se observa un proceso de remoción en masa con deslizamiento traslacional de tierra y material vegetal que está afectando la vía Bogotá-Villavicencio, en el kilómetro 18+500. La condición Coviandina está realizando control del punto en el paso a nivel por motivos de seguridad”.

En las próximas horas la Alcaldía de Chipaque llevará a cabo una reunión de Gestión de Riesgo del municipio para tomar medidas sobre la emergencia que se presenta. Al momento, no se reportan cierres en la vía por cuenta de este deslizamiento, no obstante, en Cáqueza hay pasos lentos y cierres momentáneos por protestas de la comunidad.

Cierres parciales en Cáqueza, por protestas

Desde horas de la mañana de este sábado 6 de septiembre permanecen cierres y pasos lentos en la Vía al Llano debido a manifestaciones de la comunidad del municipio de Cáqueza. Protestan por afectaciones al suministro del agua.

Los cierres han sido intermitentes desde las 10:00 de la mañana, con un respiro entre 1:00 y 2:30 de la tarde. Desde las 3:00 hay pasos lentos y la comunidad continúa reunida, según informó en sus redes Coviandina.

El más reciente, a las 3:26 p.m. reporte indica: “continúan pasos alternos desde el K18+300 hasta el K18+600, por labores de limpieza en el sector, transite con precaución y esté atento a las indicaciones del controlador de tráfico”.

(10:46 a.m.) En este momento los manifestantes del K25+600 realizan cierre total de la vía en el sector Puente Real (aproximadamente por 1 hora. Seguiremos informando, esté atento a nuestras redes sociales. pic.twitter.com/EoFidTgra7 — Coviandina (@CoviandinaSAS) September 6, 2025

