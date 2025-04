¿Viaja en Semana Santa? Vacúnese contra la fiebre amarilla, hay alerta por aumento de casos

Jornada de vacunación de personas mayores contra el Covid19 en varios puntos de Bogotá con la dosis de Pfizer Foto: El Espectador - José Vargas

Ante las alertas epidemiológicas a nivel nacional por fiebre amarilla, sarampión y tosferina, la Secretaría de Salud le recordó a todas las personas que planean salir de viaje durante la Semana Santa la importancia de salir de la ciudad con el esquema de vacunación al día para evitar que esta temporada de descanso se convierta en un complicado problema de salud.

Con ese panorama en mente, la entidad señaló, especialmente, la importancia de vacunarse contra la fiebre amarilla al menos 10 días antes de realizar un viaje a alguno de los siguientes destinos nacionales, puntos endémicos en donde es más probable contraer la enfermedad:

Llanos Orientales

Amazonía

Orinoquía

Magdalena Medio

Norte de Santander

Tolima

Departamentos y municipios vecinos a la Sierra Nevada de Santa Marta, Ciénaga Grande y el Parque Los Flamencos.

A nivel internacional, hay alerta en las regiones de África y América del Sur.

Señala la autoridad de Salud de la capital que, en el caso de las personas que ya fueron vacunadas contra la fiebre amarilla antes de 2016, no será necesario volver a aplicarse el biológico, ya que cuentan con la protección. Sin embargo, si no se encuentra el registro de la vacuna en el sistema PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones) de la ciudad ni se dispone del certificado físico, será necesario volver a vacunarse al menos 10 días antes del viaje. Esta nueva aplicación no representa ningún riesgo para la salud.

Puntos de vacunación gratuitos en Bogotá

La fiebre amarilla es una enfermedad viral grave que puede ser mortal, por lo que la prevención es clave para evitar brotes, viajar con tranquilidad y disfrutar de la temporada de descanso sin complicaciones de salud. Para ello, el Distrito anunció un plan de vacunación gratuita cuyos puntos de atención estarán ubicados en las principales entradas y salidas de la ciudad.

La Secretaría de Salud señaló que las personas nacidas desde 2006, y que tengan hasta 19 años cumplidos, pueden acudir a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en toda la ciudad para completar el esquema.

Por otro lado, los mayores de 19 años que van a viajar y necesitan ponerse la vacuna contra la fiebre amarilla, deben acudir a alguno de los siguientes puntos de inmunización:

Todos los días de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Centro de Salud Terminal Terrestre (Dg. 23 #69-11, entrada puerta uno - Módulo 4 -Local 416).

Centro de Salud Terminal Aéreo (Avenida El Dorado # 103 - 09 - segundo piso - entrada 5 - al lado de la DIAN).

Terminal de Transporte del Sur (Calle 57Q # 75F - 82, segundo piso, entrada peatonal).

Terminal de Transporte Satélite del Norte (Calle 192 # 19-43, Bogotá Módulo 4).

Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., y sábados de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Unidad de Servicios de Salud Lorencita Villegas de Santos (Carrera 54 # 67Bis-20)

Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Unidad de Servicios de Salud Candelaria la Nueva (Carrera 51 # 59C-40 Sur).

