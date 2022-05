Víctima de robo con fármacos en el occidente de Bogotá está desaparecida

Camilo desapareció en el sector de la avenida Primero de Mayo con Boyacá. Foto: Cortesía

Las más recientes víctimas de una organización delincuencial, que usa fármacos para cometer hurtos, son dos hombres quienes estaban departiendo en el occidente de Bogotá, cuando fueron engañados y drogados.

Según se pudo conocer por medio de videos de cámaras de seguridad, el hecho ocurrió pasada las 11:30 p.m. de este jueves 12 de mayo, momento en el que los dos amigos se encontraban tomándose unos tragos y posteriormente empezaron a departir con dos mujeres a las afueras del establecimiento.

“Hasta las 11:30 p.m. tuvimos comunicación, ya luego le timbré y no le entró la llamada, le escribí y tampoco. Entonces, me preocupé. Le robaron sus pertenencias, el celular, sus papeles, cédula, papeles del carro, todo lo tenía en la billetera y (luego tocó) empezar a bloquear cuentas”, señaló a Noticias Caracol la esposa de una de las víctimas.

Si bien los dos hombres estaban juntos, cerca de la medianoche se separaron en extrañas circunstancias, uno de ellos llegó a su casa en un taxi, mientras que el otro aún permanece desaparecido. De acuerdo con el resultado de toxicología de los exámenes médicos que le hicieron al hombre que logró regresar a su casa, en el cuerpo se le encontró una sustancia que adormece a las personas, por lo que se cree que el otro hombre sigue bajo los efectos de ese fármaco.

Cámaras de otro punto de la capital, no muy lejos de donde estaban los dos hombres, captaron el momento en el que Pawel Camilo Restrepo Torres, el hombre que sigue desaparecido, se ve deambulando por la calle, por lo que se presume que no fue retenido por las mujeres que los habrían drogado, sino que pudo librarse por sus propios medios.

Lo que resulta extraño es que la esposa de Restrepo aseguró haber recibido una amenaza, por lo que no descarta que él esté siendo víctima de alguna organización delictiva. “Sobre las 11 p.m. se comunicó para decirme que ya se dirigía para el hotel, fue la última comunicación que tuvimos con él. Deducimos que le robaron todo porque el celular lo contestó una mujer y luego lo apagaron”, dijo la mujer.

Pese a que su celular no volvió a ser contestado, ella vía WhatsApp recibió el siguiente mensaje. “Yo me dedico a la trata de personas y él quiso entrometerse y, pues, me lo trajeron, yo soy mexicano… Le pido que quite sus publicaciones de donde las subió porque si no, no hay ningún arreglo”.

Quienes tengan información, o hayan visto a Pawel Camilo Restrepo Torres, quien vestía camisa azul, chaqueta negra y pantalón azul, se pueden comunicar a los teléfonos 3187488632 o 3138656082.

