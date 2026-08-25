Víctimas del conflicto podrán solicitar cupos escolares en seis puntos de Bogotá

Colegio Distrital Guillermo León Valencia. Foto: Secretaría de Educación

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Secretaría de Educación de Bogotá y la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación realizarán, hasta el viernes 28 de agosto, jornadas de orientación para que personas víctimas del conflicto armado que estén por fuera del sistema educativo puedan solicitar un cupo en colegios oficiales de la ciudad.

Le puede interesar: Bogotá se llena de carros eléctricos: el reto es adaptar redes, edificios y aseguradoras

La atención se realizará de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. en seis Centros de Encuentro para la Paz ubicados en Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, Suba y Rafael Uribe Uribe. Allí las familias podrán recibir acompañamiento para adelantar el proceso de ingreso al sistema educativo oficial.

Las jornadas hacen parte de la primera fase del proceso de matrículas para 2027, que la Secretaría de Educación adelanta desde el pasado 10 de agosto y que estará abierta hasta el 11 de septiembre para solicitudes de cupo nuevo de poblaciones priorizadas.

¿Dónde se puede solicitar el cupo?

Las jornadas de atención estarán disponibles en los siguientes puntos:

Ciudad Bolívar: carrera 17F # 69A-32 Sur, CADE Los Luceros.

Yomasa-Usme: calle 77B Sur # 15-55, Yomasa.

Bosa: calle 69A Sur # 92-47, barrio Metrovivienda.

Patio Bonito-Kennedy: carrera 87 # 5B-21.

Suba: transversal 126 # 133-32, barrio La Gaitana.

Rafael Uribe Uribe: calle 22 Sur # 14A-99.

La Secretaría recomienda que los acudientes lleven el documento de identidad del estudiante y del adulto responsable, además de información de contacto actualizada, como teléfono, correo electrónico y dirección de residencia.

El proceso también puede iniciarse de manera virtual a través del portal de la Secretaría de Educación. La entidad habilitó la solicitud de cupos nuevos para diferentes poblaciones priorizadas:

Víctimas del conflicto armado

Estudiantes de preescolar

Personas con discapacidad

Personas con trastornos específicos del aprendizaje y del comportamiento

Integrantes de comunidades étnicas

Estudiantes en situación de pobreza según el Sisbén.

También tienen prioridad quienes tengan hermanos matriculados en el establecimiento educativo, estudiantes en gestación o lactancia y adultos mayores.

La estrategia busca acercar el proceso de matrícula a población que puede enfrentar mayores barreras para acceder a la oferta educativa. En el caso de las víctimas del conflicto, las jornadas estarán enfocadas especialmente en quienes actualmente no hacen parte del sistema escolar.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.