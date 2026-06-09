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Video: bus de Transmilenio golpea a mujer en Soacha: ¿intentó colarse? ¿qué pasó realmente?

Transmilenio confirmó que la mujer resultó lesionada y fue trasladada a un centro médico tras el incidente ocurrido en San Mateo.

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Redacción Bogotá
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09 de junio de 2026 - 11:00 p. m.
El incidente ocurrió en inmediaciones de la estación San Mateo. La mujer fue atendida y trasladada a un centro médico.
El incidente ocurrió en inmediaciones de la estación San Mateo. La mujer fue atendida y trasladada a un centro médico.
Foto: Archivo particular
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Un video difundido en redes sociales pone de nuevo sobre la mesa los riesgos de movilizarse por zonas no autorizadas del sistema Transmilenio. Las imágenes muestran a una mujer golpeada por un articulado, en inmediaciones de la estación San Mateo, en el municipio de Soacha.

Según las publicaciones, la mujer habría intentado ingresar de manera irregular a la estación utilizando un paso externo no habilitado para peatones. En ese momento, un bus articulado transitaba por el carril exclusivo y terminó impactándola.

Algunos usuarios en redes sociales señalaron que la mujer habría intentado “colarse” al sistema y que no calculó adecuadamente la trayectoria del vehículo. Sin embargo, las circunstancias exactas del hecho aún son materia de verificación.

Tras la difusión de las imágenes, Transmilenio se pronunció oficialmente sobre el caso y confirmó que la persona lesionada recibió atención médica.

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“Lamentamos el hecho y, una vez conocido el caso, nuestro equipo de atención en vía activó el protocolo en el que la persona fue atendida y trasladada en ambulancia a un centro médico”, indicó la entidad.

La empresa también reiteró el llamado a los usuarios para evitar transitar por los carriles exclusivos destinados a la circulación de los buses articulados.

Barreras para evitar nuevos incidentes

De acuerdo con Transmilenio, dentro de su programa de reforzamiento de infraestructura se viene adelantando la instalación de barreras perimetrales en diferentes puntos del sistema con el objetivo de impedir el paso de personas por zonas de circulación vehicular.

La entidad explicó que estas estructuras buscan salvaguardar la integridad física de los usuarios y reducir el riesgo de siniestros viales asociados al ingreso irregular a estaciones y portales.

Finalmente, Transmilenio recordó que el acceso al sistema debe realizarse únicamente por los puntos autorizados y validando el pasaje a través de los accesos habilitados.

“La seguridad vial es un compromiso de todos. Invitamos a nuestra comunidad usuaria, colaboradores y ciudadanía en general a respetar las normas de tránsito e ingresar al sistema validando el pasaje por medio de los 231 accesos habilitados en portales y estaciones de Transmilenio”, concluyó la entidad.

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Por Redacción Bogotá

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@HerbólogaRaquel(46037)Hace 13 horas
Claramente ac cedió dde manera imprudente by contra toda normna al carril del transmilenio. El sistma ni siqujiera debería pagarle la cueta del hospital. Mucha gente imprudente tratando de colarse. Entiendo que los estudiantes quieran un pasaje diferencial, pero mucha gente SI TIENEN cin qué pagar, solo que se lo gastan en cervezas, o por mañosos o corruptos.. Con candidato presidencial denunciado por sus clientes por ratero y ahora como modelo ciudadano qué se puede esperar?
Alan Botero(5584)Hace 14 horas
Yo creo que con drones que vuelen en las estaciones donde hay mas colados se puede ir identificando a las personas, para luego buscarlas en sus casas, un drone que llegue a las tarimas donde se hacen los colados a las afueras de las puertas es factible y además que les puedan hacer un disparo de pintura, al estilo Paintball, de color que queden identificados cuando entran al tras milenio y así la policía los pueda capturar mas adelante en otra estación, puede ser viable
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