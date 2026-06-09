Video: bus de Transmilenio golpea a mujer en Soacha: ¿intentó colarse? ¿qué pasó realmente?

El incidente ocurrió en inmediaciones de la estación San Mateo. La mujer fue atendida y trasladada a un centro médico. Foto: Archivo particular

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Un video difundido en redes sociales pone de nuevo sobre la mesa los riesgos de movilizarse por zonas no autorizadas del sistema Transmilenio. Las imágenes muestran a una mujer golpeada por un articulado, en inmediaciones de la estación San Mateo, en el municipio de Soacha.

Según las publicaciones, la mujer habría intentado ingresar de manera irregular a la estación utilizando un paso externo no habilitado para peatones. En ese momento, un bus articulado transitaba por el carril exclusivo y terminó impactándola.

Algunos usuarios en redes sociales señalaron que la mujer habría intentado “colarse” al sistema y que no calculó adecuadamente la trayectoria del vehículo. Sin embargo, las circunstancias exactas del hecho aún son materia de verificación.

Tras la difusión de las imágenes, Transmilenio se pronunció oficialmente sobre el caso y confirmó que la persona lesionada recibió atención médica.

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“Lamentamos el hecho y, una vez conocido el caso, nuestro equipo de atención en vía activó el protocolo en el que la persona fue atendida y trasladada en ambulancia a un centro médico”, indicó la entidad.

La empresa también reiteró el llamado a los usuarios para evitar transitar por los carriles exclusivos destinados a la circulación de los buses articulados.

Barreras para evitar nuevos incidentes

De acuerdo con Transmilenio, dentro de su programa de reforzamiento de infraestructura se viene adelantando la instalación de barreras perimetrales en diferentes puntos del sistema con el objetivo de impedir el paso de personas por zonas de circulación vehicular.

La entidad explicó que estas estructuras buscan salvaguardar la integridad física de los usuarios y reducir el riesgo de siniestros viales asociados al ingreso irregular a estaciones y portales.

Finalmente, Transmilenio recordó que el acceso al sistema debe realizarse únicamente por los puntos autorizados y validando el pasaje a través de los accesos habilitados.

“La seguridad vial es un compromiso de todos. Invitamos a nuestra comunidad usuaria, colaboradores y ciudadanía en general a respetar las normas de tránsito e ingresar al sistema validando el pasaje por medio de los 231 accesos habilitados en portales y estaciones de Transmilenio”, concluyó la entidad.

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