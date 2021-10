Video: el momento del accidente de Martín, de los Hermanos Gasca

Momentos de miedo y preocupación vivieron los asistentes al Circo Hermanos Gasca en Bogotá, ubicado en la Avenida Boyacá con calle 78, cuando un espectáculo de trapecismo no salió como se esperaba y Martín Gasca sufrió una caída que, por fortuna, solo quedó para la anécdota.

El hecho ocurrió cuando Martín y su hermano Juan Cebolla -quienes, junto a Raúl Gasca, han ganado reconocimiento en Latinoamérica por sus maniobras acrobáticas y arriesgadas- intentaron realizar el cuádruple salto mortal en el trapecio, el cual, en lugar de salir bien, terminó con ambos en la malla de seguridad y con Martín inconsciente.

Aparatoso accidente vivieron los hermanos Gasca en medio de un show ¡Todos los detalles de lo que pasó hoy en #LoSéTodo! pic.twitter.com/wsfQ5y2hby — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) October 12, 2021

El momento quedó captado en un video que se hizo viral en redes sociales y muestra el momento cuando Juan, después de realizar el salto con cuatro volteretas, no pudo ser agarrado con seguridad por Martín, por lo cual el primero cayó a la malla y el segundo soltó el trapecio y después caer también a la malla, pero de cabeza.

En una transmisión en vivo que hicieron los hermanos Gasca se refirieron al accidente, del cual solo quedó el susto, en el que Martín señaló que cuando “sentí que no pude agarrar a Juan yo ya sabía que iba a ir hasta arriba” y que el golpe que sufrió fue tan “duro que no lo pude aguantar, cuando caigo a la red me quedo sin aire”.

El joven artista que llevó la peor parte de la caída se recupera del golpe que se dio en su frente y que le dejó una contusión, y junto a sus hermanos Juan y Raúl agradecieron los mensajes de apoyo de sus seguidores y que el accidente no terminó en un desenlace trágico.