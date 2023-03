En video: mujer golpeó a funcionaria de Transmilenio en el portal El Dorado

Transmilenio aún no se pronuncia respecto al caso. Captura del video publicado en la cuenta de Twitter @Danielbricen. Foto: @Danielbricen

Un nuevo hecho de intolerancia se registró en Transmilenio. En redes sociales se hizo viral un video en el que se evidencia cómo una mujer agrede físicamente a una funcionaria del sistema, en el portal El Dorado, a la que lanza al suelo, luego de agarrarla por el cabello.

En las imágenes se ve cómo la pasajera jala del cabello a la servidora pública, mientras esta intenta defenderse; sin embargo, al dejarla en el piso, la agresora decide irse como si nada hubiera pasado. En el mismo video, se escucha como otra ciudadana le grita a la usuaria: “¡Oiga! ¡Oiga! ¡Oiga, señora, no sea gamina!”.

Según indicaron testigos del hecho, la funcionaria de Transmilenio le reclamó a la mujer por colarse en el sistema. Hasta el momento, la empresa de transporte masivo no se ha pronunciado frente al caso, no obstante, los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar; algunos rechazan los hechos y otros justifican las acciones.

“A este nivel ha llegado la sociedad, si no hay respeto a las autoridades, mucho menos va a existir entre nosotros”, “Demuestran lo que son y de lo que están hechos”, “estamos en la ciudad de la delincuencia” y “primero hay que saber por qué reacciono de esa manera”, son algunas de las opiniones de los internautas.

La “cultura ciudadana” en Bogotá



pic.twitter.com/hfDN3NuyDR — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) March 28, 2023

Enfrentamiento por un puesto

Este no es el primer hecho de intolerancia que se registra dentro del sistema de transporte. El pasado domingo 26 de marzo, dos hombres que esperaban un articulado, empezaron a agredirse física y verbalmente, en lo que, al parecer, fue un enfrentamiento por quién entraba primero al bus.

De acuerdo con Transmilenio, “estos sujetos empezaron con agresiones verbales y terminaron con agresiones mutuas en el piso”. Sin embargo, la Policía Metropolitana de Bogotá intervino con rapidez, ya que se encontraba haciendo vigilancia a la estación.

Los dos sujetos recibieron un comparendo de 16 salarios mínimos, pues se les aplicó una multa tipo 3, que de acuerdo con el Código de Policía, corresponde a comportamientos que ponen en riegos la vida e integridad de las personas.

¡Un llamado al respeto y a la tolerancia!



Estos sujetos empezaron con agresiones verbales y terminaron con agresiones mutuas en el piso por quién entraba primero al bus



Ambos ahora tienen un comparendo y fueron trasladados por @PoliciaBogota pic.twitter.com/S3n2OppfrZ — TransMilenio (@TransMilenio) March 26, 2023

Ante las constantes agresiones, Transmilenio ha hecho llamados al respeto y la tolerancia entre los usuarios. Asimismo, ha promovido su campaña de #DateCuenta Es Violencia ¡Pita y Avisa!, de la Administración Distrital, y que hace parte su la política #BogotáSeLaJuegaPorLasMujeres, con la que buscan proteger los derechos de las mujeres, reforzar su seguridad al interior del sistema de transporte y mejorar la experiencia de viaje de las usuarias en los buses troncales y zonales del SITP.

