Ladrón muere durante persecución de la Policía, tras asaltar a una mujer en Ciudad Bolívar

El caso ocurrió en el sector de en el sector de Casa Linda, en Ciudad Bolívar. En la persecución, los policías le dispararon y causaron su muerte. Institución confirmó que el delincuente no disparó contra los uniformados.

Redacción Bogotá
23 de febrero de 2026 - 10:17 p. m.
Un hombre de 50 años murió tras ser abatido por la Policía luego de robar a una mujer en el sector de Casa Linda, en Ciudad Bolívar.
Foto: Archivo Particular
La persecución de un ladrón, en Ciudad Bolívar, terminó cuando las balas oficiales le segaron la vida. El caso ocurrió en la tarde de este lunes, en inmediaciones del sector de Casa Linda, cerca de la Avenida Villavicencio.

Según la versión oficial, a la 1:30 de la tarde, un sujeto, de casi 50 años, asaltó a una mujer y emprendió la huida. La rápida reacción de la Policía dio pie a una persecución, en la que uno de los uniformados accionó su arma de dotación, para persuadir al atracador. No obstante, uno de los tiros alcanzó al sujeto y lo mató.

El asunto es que, según la propia institución, el ladrón no disparó contra los uniformados, por lo que este caso pasará a investigación, para establecer si fue un legítimo uso de la fuerza o no.

Las autoridades indicaron, además, que se investiga si el hombre tuvo un cómplice al momento de los hechos. Tras lo ocurrido, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección del cuerpo y asumieron las investigaciones para esclarecer plenamente lo sucedido.

Por ahora, la identidad del fallecido no ha sido revelada y las autoridades continúan con la búsqueda del segundo implicado y la recolección de pruebas.

