Violencia sexual en casa: nuevo caso revela la magnitud del problema en Bogotá

Un hombre fue enviado a prisión preventiva luego de ser señalado por su presunta responsabilidad en los abusos sexuales contra su hijastra y su sobrina política, en hechos ocurridos en el barrio La Victoria, al sur de Bogotá.

De acuerdo con la investigación, el señalado habría aprovechado la confianza de las menores para someterlas a distintas agresiones sexuales. Según el expediente, usaba juegos para disfrazar los abusos y evitar que las víctimas contaran lo ocurrido y entendieran la dimensión real de las supuestas actividades lúdicas.

El caso llegó a los despachos de la Fiscalía Seccional Bogotá, donde un fiscal imputó los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento, ambos agravados.

Pese a la contundencia de las pruebas presentadas, el procesado no aceptó los cargos; sin embargo, su arresto se hizo efectivo y fue enviado a prisión.

El hombre fue detenido por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el sur de la ciudad, tras hacerse efectiva una orden judicial.

Envían a prisión a hombre señalado de abusar de su propio hijo en complicidad con su pareja

Esta semana se conoció otro hecho que ha conmocionado a la capital, un padre de familia fue capturado en el suroccidente de la ciudad, señalado de haber abusado sexualmente de su hijo de 11 años. El caso ocurrió en el barrio San Pedro, localidad de Bosa, donde el menor vivía bajo la custodia del hombre y su pareja sentimental desde hacía dos años.

De acuerdo con las autoridades, ambos adultos habrían obligado al niño a sostener relaciones sexuales al interior de su vivienda. La denuncia surgió luego de que la madre biológica notara un cambio drástico en el comportamiento del menor y buscara apoyo psicológico. Durante las sesiones, el niño relató los hechos, lo que permitió activar los protocolos de atención y judicializar a los presuntos agresores.

El teniente coronel Norberto Caro, jefe de la seccional de protección y servicios especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, resaltó la importancia de estar atentos a señales de alerta como la depresión, el aislamiento o la desconfianza en los niños.

“Gracias a la observación de la madre se lograron conocer los hechos. Ante cualquier sospecha de abuso, es fundamental acudir de inmediato a las autoridades”, señaló el oficial.

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) recolectó evidencia suficiente para capturar al padre y a su compañera, quienes ahora enfrentan cargos por acto sexual con menor de 14 años agravado. Ambos fueron enviados a prisión mientras avanza el proceso judicial.

Así puede denunciar la violencia sexual contra menores

Cualquier persona que conozca un caso de presunta violencia sexual puede denunciar en:

La Fiscalía General de la Nación, a través de la línea 122 o en el sitio web www.fiscalia.gov.co sistema de denuncia virtual: ¡ADenunciar!

CAIVAS (Centro de atención Integral a víctimas de violencias y abuso sexual)

Carrera 33 No. 18 – 33, segundo piso.

URI ((Unidad de Reacción Inmediata)

En la Comisaría de Familia más cercana al lugar de residencia, de manera presencial, si la situación se presentó en contexto intrafamiliar o en la línea telefónica 601- 3808400 ‘Una llamada de vida’.

Reportar, informar u orientar a través de:

Línea 141 ICBF (Cuando la violencia ocurrió fuera de la familia y es un niño, niña o adolescente)

Línea 106 Salud

Línea de emergencia 123

Línea 143 Personería Distrital

Línea de teléfono púrpura: 018000112137 – WhatsApp: 300 755 1846

En la línea telefónica 601-3808400 ‘Una llamada de vida’

