Hombre murió tras ataque con arma blanca en San Cristóbal Sur

Un hombre murió luego de ser atacado con arma blanca en el barrio Guacamayas, en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, en un hecho ocurrido en la noche del pasado miércoles 11 de marzo.

De acuerdo con información preliminar de la Policía, el hecho se registró hacia las 9:20 p. m., en la calle 38 Sur con carrera 1B, cuando la víctima fue abordada por dos hombres que se movilizaban a pie.

Según las primeras versiones conocidas por las autoridades, los agresores habrían interceptado al hombre y, tras una agresión inicial, uno de ellos sacó un arma cortopunzante y le propinó varias heridas.

Luego del ataque, los responsables habrían huido del lugar, mientras la víctima quedó gravemente herida en la vía pública.

El hombre fue trasladado a un centro médico cercano, el Hospital La Victoria, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las lesiones, según confirmó la Policía.

La víctima fue identificada como Jhon Guacaneme Anzola, de 46 años.

Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.

