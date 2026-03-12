“A una persona que se roba un celular en Bogotá no le va a pasar nada”, alcalde Galán

Alcalde de Bogotá, durante la presentación de los resultados de la vigésimo séptima versión de la Encuesta de Percepción y Victimización 2025 (EPV), realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, volvió a pedir una reforma a la justicia y a la política criminal en Colombia, al considerar que las reglas actuales favorecen la reincidencia y dificultan el trabajo de las autoridades en la lucha contra la delincuencia. El mandatario aseguró que la impunidad en delitos como el hurto de celulares alimenta la inseguridad y la desconfianza ciudadana en las instituciones.

Galán cuestiona reglas

El alcalde sostuvo que las autoridades enfrentan dificultades para combatir la delincuencia debido a vacíos en la legislación y en la política criminal del país. Según Galán, estos problemas impiden que la Policía y la justicia actúen con eficacia frente a delitos que afectan de forma cotidiana a los ciudadanos.

El mandatario señaló que, con frecuencia, cuando la Policía realiza una captura en Bogotá, se descubre que el detenido ya tenía antecedentes por el mismo delito. Esta situación, dijo, genera frustración entre los uniformados y también entre la ciudadanía, que percibe que muchos delincuentes regresan rápidamente a las calles.

Capturas y liberaciones recientes alimentan la desconfianza

Galán también mencionó episodios recientes en los que personas detenidas por delitos como hurto o extorsión recuperaron la libertad poco después de ser capturadas.

Por esta razón, el alcalde considera necesario impulsar una reforma integral a la justicia que permita sancionar de manera más efectiva delitos que, aunque puedan parecer menores, tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos.

El debate por el robo de celulares

Uno de los ejemplos que mencionó el alcalde es el hurto de celulares, uno de los delitos más frecuentes en Bogotá. Según Galán, bajo las reglas actuales, una persona puede ser capturada varias veces por este delito sin enfrentar consecuencias penales significativas, lo que facilita que reincida en la actividad criminal.

Para el mandatario, una reforma debería permitir que este tipo de delitos tenga sanciones más contundentes, especialmente cuando se trata de personas que han sido capturadas repetidamente por la misma conducta.

Críticas de Galán a Petro

Durante su pronunciamiento, el alcalde también cuestionó al presidente Gustavo Petro por declaraciones previas sobre las motivaciones detrás de ciertos delitos.

Galán afirmó que el mandatario nacional “romantiza la delincuencia” cuando señala que algunos ladrones roban celulares para comprar regalos a sus parejas.

El alcalde se refirió así a una metáfora utilizada por el jefe de Estado para explicar las dinámicas sociales que pueden estar detrás de ciertos delitos en las grandes ciudades del país.

Como país, no podemos caer en discursos que romantizan a los delincuentes.



Hurto en Bogotá

Las cifras recientes muestran la magnitud del problema. Según datos oficiales del Distrito y reportes de seguridad, el hurto a personas fue el delito más denunciado en Bogotá en 2025, con más de 123.000 casos registrados durante el año, lo que equivale aproximadamente a un robo cada cuatro minutos en la ciudad.

Dentro de esa categoría, el robo de celulares concentra una parte importante de los casos. En 2025 se reportaron más de 30.000 hurtos de teléfonos móviles en Bogotá, lo que representa cerca de 80 robos diarios.

Aunque en lo corrido de 2026 las autoridades reportan una reducción cercana al 15 % en este delito, el hurto de celulares sigue siendo uno de los principales factores que influyen en la percepción de inseguridad entre los ciudadanos.

Reincidencia e impunidad

Un análisis reciente sobre seguridad en Bogotá señala que el problema no se explica únicamente por el número de delitos, sino también por la forma en que opera el sistema judicial.

En la ciudad, de acuerdo con expertos en la materia, se ha consolidado un círculo entre reincidencia, impunidad y desconfianza institucional. Muchos delincuentes capturados por delitos como hurto quedan en libertad rápidamente, lo que favorece que vuelvan a delinquir.

A su vez, esta situación deteriora la confianza de los ciudadanos en la justicia y en la capacidad del Estado para sancionar el crimen, lo que alimenta la percepción de inseguridad incluso cuando algunos indicadores delictivos muestran reducciones.

