Violento atraco en Mazurén: asaltantes encañonaron e hirieron al ocupante de un vehículo

Se viralizó un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá. En esta ocasión, sujetos armados atacaron ciudadanos y hurtaron un vehículo.

Redacción Bogotá
09 de enero de 2026 - 01:07 a. m.
Asalto en Mazurén, norte de Bogotá.
Asalto en Mazurén, norte de Bogotá.
Foto: Archivo Particular
Aunque Bogotá cerró el año con una importante reducción de hurtos, entre ellos, el de vehículos (- 22 %), el 2026 ya trajo las primeras imágenes de hechos de inseguridad que continúan azotando a los capitalinos. En un hecho reciente, sujetos con armas amedrentaron a los ocupantes de un vehículo estacionado en Mazurén (Suba).

Le puede interesar: Video sacude el caso de Catia, mujer trans asesinada a golpes en Bogotá: buscan al atacante

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad de una zona residencial y fue viralizado en redes sociales. Según la denuncia, una de las víctimas recibió varios disparos con arma traumática tanto en la cabeza, espalda y piernas.

Las autoridades confirmaron a este diario que el hecho se registró aproximadamente a la 1:30 p.m., de este 8 de enero, sobre la carrera 55 con 159. El ocupante que resultó herido fue traslado a la clínica Colina, y no reviste gravedad.

Violento atraco en Avenida Américas

Un nuevo hurto a mano armada se registró en la capital, esta vez sobre la Avenida de Las Américas, a la altura de la estación de Transmilenio Transversal 86.

Gracias a un conductor que grabó con su celular el delito, quedó en evidencia el momento en que dos asaltantes abordan a un motociclista y su copiloto, para robarle violentamente sus pertenencias.

En medio del caos y la confusión, los ladrones hieren a la víctima en al menos dos oportunidades y con el botín en mano, se suben a una motocicleta y junto a dos cómplices más escapan rápidamente.

De acuerdo con el coronel Álvaro Mora, comandante operativo de apoyo especializado de la Policía Metropolitana de Bogotá, sobre la 1:50 p. m., llegó el reporte con el que atendieron el caso. “Los videos y cámaras de seguridad nos permiten establecer los móviles y características de las motocicletas para dar con la captura de estos delincuentes”.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
