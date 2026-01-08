Violento atraco en Mazurén: asaltantes encañonaron e hirieron al ocupante de un vehículo

Asalto en Mazurén, norte de Bogotá. Foto: Archivo Particular

Aunque Bogotá cerró el año con una importante reducción de hurtos, entre ellos, el de vehículos (- 22 %), el 2026 ya trajo las primeras imágenes de hechos de inseguridad que continúan azotando a los capitalinos. En un hecho reciente, sujetos con armas amedrentaron a los ocupantes de un vehículo estacionado en Mazurén (Suba).

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad de una zona residencial y fue viralizado en redes sociales. Según la denuncia, una de las víctimas recibió varios disparos con arma traumática tanto en la cabeza, espalda y piernas.

Las autoridades confirmaron a este diario que el hecho se registró aproximadamente a la 1:30 p.m., de este 8 de enero, sobre la carrera 55 con 159. El ocupante que resultó herido fue traslado a la clínica Colina, y no reviste gravedad.

#BOGOTÁ. Violento asalto de vehículo la madrugada de este 08ENE, en el b/Mazuren, loc/Suba. Una de las víctimas recibió ocho disparos con arma traumática (3 en la cabeza, 2 en la espalda y 3 en las piernas), cuando varios individuos armados los abordan y le roban el carro en que… pic.twitter.com/VVqqoc77b7 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) January 8, 2026

Violento atraco en Avenida Américas

Un nuevo hurto a mano armada se registró en la capital, esta vez sobre la Avenida de Las Américas, a la altura de la estación de Transmilenio Transversal 86.

Gracias a un conductor que grabó con su celular el delito, quedó en evidencia el momento en que dos asaltantes abordan a un motociclista y su copiloto, para robarle violentamente sus pertenencias.

En medio del caos y la confusión, los ladrones hieren a la víctima en al menos dos oportunidades y con el botín en mano, se suben a una motocicleta y junto a dos cómplices más escapan rápidamente.

De acuerdo con el coronel Álvaro Mora, comandante operativo de apoyo especializado de la Policía Metropolitana de Bogotá, sobre la 1:50 p. m., llegó el reporte con el que atendieron el caso. “Los videos y cámaras de seguridad nos permiten establecer los móviles y características de las motocicletas para dar con la captura de estos delincuentes”.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.