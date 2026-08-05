Violento hurto cerca de Gran Estación: autoridades descartan fleteo

Las autoridades descartaron que se tratara de un caso de fleteo. Foto: Archivo

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Esta tarde se registró un nuevo hecho de inseguridad en el sector de El Salitre, cerca del centro comercial Gran Estación, donde varios sujetos armados interceptaron a un ciudadano para hurtarle una cadena.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, durante el robo uno de los presuntos delincuentes realizó un disparo al aire antes de emprender la huida, generando momentos de tensión entre las personas que se encontraban en el sector.

Las autoridades aclararon que el caso no corresponde a un fleteo, como inicialmente se llegó a mencionar. Según la información oficial, el hurto fue únicamente de una cadena.

Aunque la víctima manifestó a las autoridades que había sido víctima del robo, decidió no interponer una denuncia formal, por lo que hasta el momento no existe un proceso judicial derivado de este hecho.

Pese a ello, las autoridades conocieron lo ocurrido y adelantan las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hurto e identificar a los responsables

El hurto ocurrido en El Salitre se registra en medio de un panorama en el que, si bien las cifras oficiales muestran una reducción del 12,7 % en el hurto común y del 13,9 % en el hurto a personas durante el primer semestre de 2026, Bogotá Cómo Vamos advirtió que persisten hechos de alto impacto y un deterioro en los indicadores de convivencia, como el aumento del 20,3 % en las lesiones personales y el crecimiento de la violencia intrafamiliar.

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