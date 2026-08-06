Simuló un accidente para ocultar el asesinato de su expareja y su bebé: Fiscalía lo acusó

La Fiscalía sostiene que el acusado habría alterado la escena para hacer pasar el doble crimen como un accidente de tránsito. Foto: Cortesía de la familia

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La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Hugo Fernando Silva Soto, señalado de simular un accidente de tránsito para ocultar el asesinato de su expareja, Karen Cecilia López Avendaño, y de su hijo de 10 meses, hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2025 en inmediaciones del Jardín Botánico de Bogotá.

Según la investigación, las pruebas permitieron establecer que la muerte de ambas víctimas no obedeció a un siniestro vial, como se creyó inicialmente, sino a un doble homicidio.

Ese día, los organismos de emergencia encontraron un vehículo estrellado contra un árbol, con una mujer y un bebé sin signos vitales en su interior, mientras que el hoy procesado fue hallado inconsciente. Sin embargo, las labores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y los análisis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyeron que las lesiones de las víctimas no eran compatibles con un accidente de tránsito.

De acuerdo con la Fiscalía, los videos de cámaras de seguridad, muestras biológicas y otros elementos materiales probatorios permitieron reconstruir el recorrido del acusado. La investigación señala que primero recogió a Karen Cecilia López Avendaño y, posteriormente, se dirigió al sector de Villa Luz para recoger al bebé.

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El ente acusador sostiene que, en un momento en el que quedó únicamente con el menor de edad, presuntamente lo zarandeó, provocándole un trauma raquimedular cervical por un mecanismo de aceleración y desaceleración, lesión que le causó la muerte.

La Fiscalía asegura que, cuando la madre advirtió que el niño había fallecido, se produjo una discusión y el hoy acusado presuntamente la atacó con un arma blanca, causándole una herida en la arteria carótida izquierda que le produjo la muerte.

Posteriormente, según la acusación, limpió el interior del vehículo utilizando una fuente de luz para eliminar rastros de sangre, desechó en una bolsa los elementos empleados para la limpieza y condujo hasta el barrio Bosque Popular, donde acomodó el cuerpo de la mujer en el asiento del conductor y estrelló deliberadamente el vehículo contra un árbol para hacer creer que se trataba de un accidente de tránsito.

La Fiscalía también reveló que el vehículo era utilizado habitualmente por el procesado y pertenecía a su entonces pareja sentimental. Además, señaló que Karen Cecilia López Avendaño no sabía conducir ni tenía licencia de conducción, pese a que fue encontrada en el puesto del conductor tras el supuesto accidente.

Acusación y nuevas pruebas

Durante la audiencia de acusación, la Fiscalía indicó que el 5 de marzo de 2026, un día después de ser capturado, Hugo Fernando Silva Soto habría llamado a una mujer para pedirle que botara un teléfono celular, destruyera la tarjeta SIM y eliminara las conversaciones que sostenían, hecho que hace parte del material probatorio que será presentado en juicio.

Por estos hechos, la Fiscalía formuló acusación por los delitos de homicidio agravado contra el menor de edad, homicidio agravado contra Karen Cecilia López Avendaño y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El procesado permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

La audiencia preparatoria fue programada para el 20 de octubre de 2026, aunque el juzgado dejó previstas como fechas alternas el 27 de octubre y el 10 de noviembre, en caso de que la diligencia no pueda concluir en la primera sesión.

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