Voraz incendio consumió una bodega con furgones en Fontibón

Incendio en Bodega de Fontibón fue controlado, pero dejó pérdidas. Foto: Bomberos Bogotá

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Un grave incendio estructural atendió Bomberos de Bogotá en la localidad de Fontibón. Unidades de varias localidades se unieron para contener la conflagración durante la madrugada y mañana de este martes 1 de septiembre. Como resultado, una bodega resultó afectada.

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¿Qué pasó?

Sobre las 5:00 de la mañana, en el sector de la av. Ciudad de Cali con calle 13, ciudadanos registraron imágenes de las llamas consumiendo una bodega dedicada al mantenimiento y pintura de vehículos de carga.

El incendio no solo afectó en su totalidad la bodega en mención, también ocasionó la caída de una vaya y según reportes, la búsqueda de un perro que resguardaba el lugar al momento de los hechos.

Sobre las causas de la conflagración, Bomberos inició una investigación para determinar qué la originó. Por el momento, informaron que no hubo heridos y sobre las 7:00 a.m. se había controlado el 98 % del incendio.

14 incendios forestales en una semana

Entre el 24 y el 30 de agosto de 2026, Bomberos de Bogotá atendió 874 servicios de emergencia en la ciudad. De estos, 31 estuvieron relacionados con incendios, incluidos 14 estructurales, uno vehicular y 16 forestales. En ese mismo periodo también se reportaron 26 incidentes por lluvias, 43 rescates y 80 emergencias relacionadas con materiales peligrosos.

Solo lo corrido de 2026, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá acumula 26.784 servicios atendidos. Durante la última semana, las localidades con mayor número de incidentes destacados incluyeron Kennedy, con ocho incendios; Ciudad Bolívar, con siete emergencias por materiales peligrosos; y San Cristóbal, con seis casos relacionados con quemas prohibidas.

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