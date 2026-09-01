Apartan del cargo e investigan a policías que habrían exigido $800 mil a un conductor

A través de un video, un conductor denunció un soborno de parte de dos uniformados. Foto: Archivo Particular

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Dos patrulleros de la Policía de Bogotá son investigados por, al parecer, exigir sumas de dinero durante la aplicación de normas de tránsito. A través de un video que causó indignación, un ciudadano denunció haber tenido que pagarles 800.000 para que no se lo llevaran detenido, en medio de un dudoso procedimiento. Sucedió en la localidad de Chapinero. La Policía de Bogotá se pronunció.

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El relato del conductor

La víctima relató que dos patrulleros de la Policía lo detuvieron cuando regresaba de la oficina junto con su hijo, sobre la calle 64 con carrera 9, y le informaron que el SOAT de su vehículo estaba vencido. Según su versión, aunque comprobó que podía subsanar la situación y adquirió inmediatamente el seguro a través de Rappi, los uniformados le dijeron que el vehículo sería inmovilizado porque ya habían solicitado una grúa.

“Me pidieron $800.000 pesos o, si no, se lo llevarían en la grúa. Les dije que el SOAT se vencía el 31, que podía subsanar la situación. Inmediatamente me metí a Rappi, compré el SOAT y les dije: ‘Mire, ya lo compré’”, contó.

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Sin embargo, aseguró que uno de los patrulleros le manifestó que ya no había nada que hacer porque la grúa estaba en camino. “Me dijo: ‘No hay nada que hacer. Lo mínimo que usted nos tiene que pagar a nosotros es lo de la grúa porque la grúa ya viene: $800.000’. Le dije: ‘¿Pero por qué, si ya lo compré?’. Y me respondió: ‘Es lo único. O si no, lo vamos a llevar detenido’”, relató.

Ante la presión, decidió hacer una transferencia bancaria y grabar el procedimiento. “Pensé: ‘Le voy a hacer la transferencia y luego los grabo para que no sean bandidos’. Y aquí está la transferencia y el video”, aseguró.

La víctima calificó lo ocurrido como un presunto caso de corrupción y pidió que las autoridades investiguen a los uniformados involucrados. “Esto fue un atraco. Es importante que el presidente esté buscando el cartel de la corrupción, pero que empiece por la Policía”, afirmó.

Policía abrió investigación

La Policía Metropolitana de Bogotá se pronunció ante estos hechos e informó que abrió una investigación disciplinaria contra los uniformados del CAI Granada, de la Estación de Policía Chapinero, señalados en el video.

La institución confirmó que, mientras se esclarecen los hechos, los policías serán apartados de sus cargos. Además, anunció que compulsará copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue si los uniformados incurrieron en el presunto delito de cohecho.

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La Policía también rechazó cualquier conducta que vaya en contra de sus principios y aseguró que actuará con rigor ante situaciones que comprometan la disciplina, la transparencia y la integridad de la institución.

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