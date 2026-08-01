ABC del Volcán Puracé: qué significa la alerta naranja y qué deben saber las comunidades

Registro de la cámara térmica MinaIR, ubicada a 2,2, km al noroccidente del volcán Puracé en la que se observa una emisión de ceniza registrada el 28 de julio de 2026 a las 10:19 p. m. (hora local). /SGC Foto: SGC

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El Servicio Geológico Colombiano elevó el nivel de alerta del volcán Puracé de amarilla a naranja tras detectar cambios en su actividad. Estas son las respuestas a las principales dudas sobre qué significa esta decisión y qué puede ocurrir en los próximos días.

¿Qué pasó con el volcán Puracé?

El Servicio Geológico Colombiano cambió el estado de alerta del volcán Puracé de amarilla a naranja después de detectar un incremento significativo en varios de los parámetros que monitorea de manera permanente. Entre ellos están el aumento de la energía de los sismos registrados bajo el cráter, la temperatura de las emisiones de ceniza y el incremento en la emisión de gases como dióxido de azufre (SO₂) y dióxido de carbono (CO₂).

¿Qué significa una alerta naranja?

Significa que la probabilidad de una erupción aumentó, aunque esto no quiere decir que vaya a ocurrir necesariamente. El SGC explica que en este nivel de alerta el volcán presenta cambios importantes en su comportamiento y requiere un seguimiento mucho más estrecho, pero no es posible afirmar que una erupción sea inminente.

¿El volcán va a hacer erupción?

No necesariamente. El propio Servicio Geológico Colombiano insiste en que el cambio de alerta “no significa que vaya a ocurrir una erupción”, aunque sí indica que la posibilidad es mayor que cuando el volcán estaba en alerta amarilla.

¿Qué cambios detectaron los científicos?

Desde el 20 de julio los equipos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán han registrado:

Según el SGC, varios de estos valores son los más altos registrados desde que comenzó el monitoreo instrumental del volcán en 1993.

¿Por qué son importantes esos gases?

Los volcanes liberan gases de forma natural, pero un incremento importante puede indicar que el sistema volcánico está experimentando cambios internos. Por eso el aumento del dióxido de azufre y del dióxido de carbono es uno de los indicadores que los científicos utilizan para evaluar la evolución de la actividad volcánica.

¿Qué deben hacer las comunidades?

La principal es no acercarse a las partes altas de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, donde podrían presentarse emisiones repentinas de gases o ceniza. El SGC también recomienda seguir únicamente la información publicada por esa entidad, las alcaldías y la Gobernación del Cauca, y no compartir mensajes provenientes de fuentes no oficiales.

¿Qué municipios podrían verse afectados?

De acuerdo con el mapa de amenaza volcánica elaborado por el SGC, una eventual erupción importante podría afectar principalmente a los municipios de Puracé, Popayán y Sotará, además de varios resguardos indígenas del Cauca. Dependiendo de la magnitud del evento, podrían presentarse fenómenos como flujos piroclásticos o lahares (flujos de lodo volcánico).

¿Es la primera vez que el Puracé entra en alerta naranja?

No. En los últimos años el volcán ha mostrado un comportamiento inestable. En 2024 permaneció varias semanas en alerta naranja y, más recientemente, volvió a ese nivel entre el 29 de noviembre de 2025 y el 22 de enero de 2026, cuando regresó a alerta amarilla.

¿Qué tendría que pasar para que el volcán vuelva a alerta amarilla?

No basta con que la actividad disminuya durante uno o varios días. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explica que, mientras el volcán permanezca en alerta naranja, es posible que se presenten variaciones temporales e incluso una reducción de algunos indicadores, pero eso no significa que haya recuperado un comportamiento estable.

Para regresar a alerta amarilla se requiere un tiempo prudencial de observación en el que los especialistas evalúen todos los parámetros monitoreados, como la sismicidad, la emisión de gases y otros indicadores, y confirmen que existe una tendencia sostenida hacia una mayor estabilidad del sistema volcánico.

¿Cómo vigilan el volcán?

El Puracé es uno de los volcanes mejor monitoreados de Colombia. El Servicio Geológico Colombiano lo vigila desde 1993 y actualmente cuenta con una red de 97 estaciones que registran de forma permanente variables como la sismicidad, la deformación del terreno, la emisión de gases y otros cambios en el sistema volcánico.

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