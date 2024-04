Ante críticas, ministra de Ciencia dice que sí cometió un error en su hoja de vida

Ministra de Ciencias dio su versión sobre su hoja de vida en el Congreso. Foto: Ministerio de Ciencias

En su tercera citación a control político en menos de un mes, la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, respondió ante los cuestionamientos que ha recibido por presuntas irregularidades en la experiencia que reportó en su hoja de vida para posesionarse en el cargo. La ministra Olaya se defendió asegurando que sí ocupó los puestos que indicó en el documento, y que solo en un caso hay una irregularidad, que se debió a un “error de dedo”.

Las denuncias en contra de la ministra las hizo representante Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), quien apuntó a presuntas inconsistencias en dos hojas de vida que la ministra presentó ante a la Función Pública y en el Ministerio de Ciencia. En particular, Pedraza señaló posibles inconsistencias frente a la experiencia docente reportada por la ministra Olaya en las Universidades de Harvard, la Javeriana, de Magdalena y en la Nacional Autónoma de México (UNAM).

“La ministra reportó una plaza en la Universidad de Harvard como docente, cuando solo fue a hacer una estancia posdoctoral en la institución, pero lo reportó como si fuera una profesora de cátedra. Pedimos una respuesta a la Oficina de Asuntos Posdoctorales de la Universidad y esta aclaró que ella estuvo vinculada, pero no fue docente (faculty en inglés). En general, la ministra infló su hoja de vida en más de cuatro años, ella que habla mucho de corrupción, pero parece que miente en su hoja de vida”, indicó la representante Pedraza.

En total, la ministra ha reportado cinco años de experiencia docente en el país y el exterior, que han sido cuestionados. Frente a estos, otro de los cuestionamientos de la hoja de vida (HV) de la ministra está relacionado con su experiencia en la Universidad Autónoma de México (UNAM), cuando fue viceministra de Talento del Minciencias. Olaya reportó que estuvo vinculada a la institución desde junio de 2018 hasta mayo de 2022. No obstante, según una certificación de la institución educativa mexicana, este vínculo estuvo vigente hasta mediados de 2019. Esta última información se encuentra corregida en el documento actual de la ministra.

Por su parte, frente a su experiencia como docente en la Universidad Javeriana, en la que reportó estar vinculada entre enero y junio de 2021 y entre agosto y septiembre del mismo año, la representante Pedraza indicó que esto se sustentó en un soporte que subió a la plataforma de función pública.

No obstante, en un derecho de petición respondido por la universidad, esta indicó que “la extrabajadora Olaya Requene, estuvo vinculada en las siguientes fechas, entre el 24 de julio de 2021 y el 28 de agosto de 2021, entre el 10 de agosto de 2021 y el 27 de noviembre de 2021″. Es decir, las fechas corresponden a lo que reposa en su hoja de vida.

Otro de los puntos que han generado inquietud tiene que ver con su experiencia en la Universidad del Magdalena, pues, al parecer, reportó siete meses de experiencia, cuando dio seminarios impartidos en un lapso de cuatro días.

La respuesta de la ministra

Tras varias semanas de silencio sobre este tema, la ministra Olaya defendió su experiencia de docente, pero aceptó un error en su diligenciamiento del formulario, e indicó que está pidiendo más soportes para demostrar su experiencia en 2021 en la Universidad Javeriana. Además de esto, criticó a la representante Pedraza por no entender cómo funciona el sistema educativo del país e internacional.

En primer lugar, empezó por el caso en la Universidad de Harvard. Según Olaya, lo reseñado en su hoja de vida es correcto, pues dijo que tuvo una experiencia docente en el Instituto de Estudios Afrolatinos de Havard, en el que entregó asesoría “a más de 700 estudiantes, activistas sociales, funcionarios públicos y otros estudiantes de más de 26 países sobre temas de justicia racial, política educativa afro. Además, diseñé el contenido de un seminario como ‘faculty member’, algo que no mencionó la representante Pedraza, en el que tuve actividades de docencia, articulación con organizaciones multilaterales y como coordinadora de ese programa”.

Por su parte, en el caso de la Universidad de Magdalena aceptó que hay inconsistencias en su diligenciamiento en la plataforma del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), “en particular en la fecha de retiro, en la que introduje la fecha de expedición del certificado. Además, debo indicar que en la página de la Función Pública no hay un apartado para las horas cátedra, por lo que se necesita actualizar el sistema para ser más precisos”.

Frente a los huecos en los soportes de su experiencia inicial en la Universidad Javeriana, la ministra indicó que está solicitando los documentos contractuales del vínculo que tuvo para inicios de 2021 y demostrar su experiencia. Por su parte, aseguró que estos serán remitidos a la Procuraduría en donde tiene una investigación preliminar.

Para el caso de la UNAM, la ministra afirmó que Pedraza no divulgó un documento en el que le certifica como docente ordinaria tipo A, entre diciembre 2018 y julio de 2019.

“Finalmente, frente en varias universidades, allí impartí horas cátedra, pero eso no significan que entre los periodos no estuve vinculada al proceso pedagógico, en el que asesoré estudiantes, organicé las clases, entre otros procesos, en lo que me dediqué a la Universidad”, indicó Olaya. “Aquí hay que hacer una invitación a un debate nacional sobre la situación de los docentes, los cuales en un 80 % trabajan por horas y precarizados”.

El debate sobre qué es ser docente

Frente al debate, El Espectador consultó a Función Pública sobre la precisión que hace la ministra sobre la inflexibilidad del formulario de la hoja de vida. La entidad indicó que “en el país solo existe un diseño de hoja de vida para todos los servidores públicos y contratistas, en la que se debe mencionar la experiencia laboral con las fechas en las que ejerció los cargos tanto en el sector público como en el privado. Esta, además, debe de contar con los soportes de la actividad”. Es decir, que no se precisa la intensidad laboral, sino el periodo del vínculo.

Ahora, legalmente, según el decreto 785 de 2005, la experiencia docente es “la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas”. Así, según el abogado constitucionalista, Alexander Pinzón, indica que “la ley y Consejo de Estado han sido muy claros al indicar que la experiencia será la certificada por la empresa con tiempos de servicios y las funciones desempeñadas, que son los allegados en los soportes de la hoja de vida”.

Sobre esta problemática, por su parte, la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, señaló que “hay que ir realmente a la raíz del problema. La vida universitaria o ser un académico, no dictar una conferencia o el que da una clase, es aquel que genera conocimiento en el país y trabajarlo con las comunidades. En general, esto no depende de las personas, ni de las que pongan en los cargos, ni de las que cambien, sino que depende fundamentalmente de que tengamos políticas claras y que todos los actores estemos unificados en torno al desarrollo de nuestra nación”.

Para Fanor Mondragón, coordinador de la Academia Colombia de Ciencia, “se tratan de procesos muy distintos en cada caso. En el caso de Harvard se trató de un posdoctorado, no de un estudio, es un trabajo. Ahora ese trabajo es posible que sea reconocido en algunas instituciones como docencia”.

Por su parte, para el decano de la facultad de Comunicación y Lenguaje de la Univesidad Javeriana, Juan Martín Ramos, el debate en torno a los títulos académicos y el poder es un problema de vieja data. “Todo esto viene de esa idea del gobernante docto que busca legitimar de cierta forma, en este caso con títulos y experiencia, a las personas en posiciones de poder. Hay que hacerse una pregunta sobre qué tan severos debe ser la sociedad ante posibles mentiras en una hoja de vida. Lo cierto es que ser docente puede tomar muchas formas, en ocasiones situaciones de informalidad, que significan que un proceso educativo sea más o menos”.

