Danna Múnevar es antropóloga y estudiante de Historia en la Universidad de los Andes y a sus 24 años se convirtió en la científica más joven en integrar la última fase de una de las excavaciones más importantes que se realizará en Luxor, Egipto, liderada por el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. (Lea: Colombianas integrarán una de las excavaciones más importantes en Egipto)

Y aunque el instituto, por medio de una beca, cubre los gastos de estudio y de estadía de cada uno de los estudiantes, los científicos deben acarrear los costos de los viáticos, como los tiquetes, la visa y la alimentación. Para poder reunir el dinero suficiente antes del viaje que está programado para los últimos días de septiembre, Danna decidió realizar una “vaca”.

“”Los científicos sociales nos hacemos cargo de todos los gastos personales, que incluyen tiquetes aereos, visado, alimentación y transporte dentro de Luxor, además de los trámites legales que se requieren para ejercer. Yo trabajo, pero mis ahorros no están siendo suficientes. Mínimo tengo que contar con 7 millones de pesos”, confiesa Danna. (Puede leer: Dos colombianas entre las científicas que analizarán las primeras observaciones del telescopio espacial James Webb)

En la plataforma Vaki, Danna cuenta su historia y espera que antes del viaje pueda recolectar los recursos. “Allí cuento mi historia para que la gente que quiera y pueda me ayude donando para cumplir mi sueño. Recibo desde 5 mil pesos, no importa la cantidad, para mi todo es muy valioso y gratificante y, si no tienen la posibilidad económica, es de mucha ayuda que compartan con su círculo cercano”, apunta. (Aquí puedes donar)

Creo que es importante unirnos a "Apoya el sueño antropológico de Danna en Egipto" 🏜, aportemos en su Vaki! 👇 https://t.co/hTltpVNndl #vakipower #vaki #crowdfunding a través de @VakiGlobal #KemetLovers: ¡a ayudar pues a la Danna para que haga antropología forense en Egipto!😱 pic.twitter.com/z86RXicDwe — Jorge Zuluaga (@zuluagajorge) July 14, 2021

La fascinación de Danna por la cultura egipcia surgió cuando era pequeña: “Disfrutaba ver la película La momia e indagaba por la historia de los templos, los faraones y los dioses que aparecían en la cinta”, señala. Incluso, cuando cumplió 15 años la temática de su fiesta fue de Egipto. Ella era la reencarnación de Cleopatra.

A los 16 años, durante un mes, viajó por Egipto y se dio cuenta de que quería explorar más en este campo. “Mis papás me pusieron a buscar pénsum por pénsum hasta que encontrara en Colombia algo afín con la egiptología y así llegue a la antropología”, asegura. Realizó varios diplomados en egiptología mientras llegaba la oportunidad de conformar alguna excavación y, en 2019 trabajó en el Museo Nacional de Colombia como etnógrafa. (Le puede interesar: Mars 2020: la historia de la colombiana Diana Trujillo, una de las líderes del rover Perseverance)

Este año se ganó uno de los cupos que otorga el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto y se cumplió su sueño de llegar hasta Egipto para conformar una de las misiones más importantes que gira en torno al mandato del visir Amenhotep III, cargo equivalente al de un primer ministro.

Para esta etapa, que se realizará en septiembre, el equipo excavará dos de las tumbas que encontraron intactas en 2013 y restaurarán los 12.000 fragmentos de los relieves que hallaron en 2020. En el grupo, conformado por 34 expertos, Danna será antropóloga forense y estará a cargo del estudio de las momias que han salido en años anteriores, son cerca de 450 cuerpos y restos humanos.