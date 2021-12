Aplazan, una vez más, el lanzamiento del telescopio James Webb

ACTUALIZACIÓN: @NASAWebb completó su revisión de preparación para el lanzamiento y está montado sobre su cohete Ariane 5.

Sin embargo, el clima en la Guayana Francesa no pinta bien.

El lanzamiento está ahora planeado para no antes del 25 de diciembre, 7:20 am ET (12:20 am UTC). https://t.co/EEkIXsL5oY