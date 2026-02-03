La misión para volver a la Luna ya no despegará este domingo: la NASA tuvo que aplazarla

Desde ayer, y hasta la madrugada de hoy, se adelantaron pruebas de abastecimiento de combustible del Sistema de Lanzamiento Espacial. Foto: EFE - Sam Lott

Los esfuerzos para volver a llevar una misión tripulada a la Luna sufrieron un traspié esta madrugada. El despegue de Artemis II, la primera misión que llegaría muy cerca de la Luna desde 1972, cuando lo hizo el Apolo 17, ya no se realizará este domingo, 8 de febrero.

La NASA informó que el lanzamiento tuvo que se postergado para la próxima ventana de despegue, que será hacia inicios de marzo. Hoy se estaba realizando una prueba clave en el abastecimiento de combustible del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), a bordo del cual partirá la nave Orión que llegará cerca de la Luna. Algunas fallas llevaron a posponer el lanzamiento.

“Con la conclusión del ensayo general hoy, dejamos atrás la ventana de lanzamiento de febrero y apuntamos a marzo como el lanzamiento más temprano posible de Artemis II”, dijo Jared Isaacman, director de la NASA, a través de sus redes sociales.

Las pruebas, según explicó el funcionario, están diseñadas para detectar problemas técnicos o de seguridad antes del vuelo de la misión, con el fin de reducir las probabilidades de fallo en el momento de lanzamiento. La última vez que se utilizó el SLS fue hace más de tres años, por lo que la NASA previó que se pudieran presentar fallas.

“Durante la prueba, los equipos trabajaron con una fuga de hidrógeno líquido en la interfaz de la etapa central durante el llenado de tanques, lo que requirió pausas para calentar el hardware y ajustar el flujo de propelente”, señaló Isaacman.

Tras llenar los tanques con éxito, se realizó una cuenta regresiva de prueba, que llegó a estar a cinco minutos del momento de lanzamiento simulado. En ese momento, se presentó un incremento en las fugas de combustible, por lo que se suspendió el conteo.

El director de la NASA también contó que “otros factores incluyeron el trabajo prolongado de cierre de Orion, las interrupciones intermitentes del audio en tierra y los impactos del frío en algunas cámaras, junto con la demostración exitosa de los procedimientos actualizados de purga de cierre de Orion para respaldar las operaciones seguras de la tripulación”.

Aunque se dio el aplazamiento, como suele ocurrir en este tipo de misiones, la NASA aclara que Artemis II partirá “no antes del 6 de marzo”. Es decir, si durante las próximas pruebas se siguen evidenciando problemas de seguridad, la misión seguirá posponiéndose hasta que haya certeza de que el lanzamiento será exitoso. Si no se logra en marzo, habrá una nueva ventana de lanzamiento en abril.

“Esto es solo el comienzo. Marca el inicio de un programa Artemis que evolucionará para respaldar misiones repetidas y asequibles a la Luna, de acuerdo con la política espacial nacional del presidente Trump. Lograr que esta misión sea un éxito significa regresar a la Luna para quedarse y un futuro para Artemis 100 y más allá”, agregó Isaacman.

Frente a esto, es importante recordar que Estados Unidos ha impulsado el proyecto Artemis con miras a anticiparse a China, que también adelanta operaciones para llevar una misión tripulada a la Luna. El objetivo, a largo plazo, es construir una estación espacial en el satélite natural de la Tierra.

