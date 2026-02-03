Convocatoria de Inteligencia Artificial de Minciencias tendría “serias inconsistencias”

Edificio del Ministerio de Ciencias en Bogotá. Foto: Google Maps

La Procuraduría General de la Nación publicó un comunicado en el que alerta sobre “serias inconsistencias” en una de las convocatorias que adelanta el Ministerio de Ciencias con recursos de regalías, con la que se espera financiar proyectos científicos y de Inteligencia Artificial.

De acuerdo con el ente de control, la alerta se da luego de una inspección sorpresa en las instalaciones del Minciencias. La decisión, aseguran, se tomó tras haber hecho varios requerimientos al ministerio por “posible irregularidades” en los que no se recibieron “respuestas convincentes”.

“Durante la diligencia llevada a cabo por funcionarios de las delegadas para la Vigilancia de la Función Pública y de Regalias se pudo evidenciar riesgos en la estructuración de la convocatoria y la evaluación de las propuestas que podrían comprometer la legalidad del trámite administrativo", dijo la Procuraduría en el comunicado.

Se trata de la convocatoria número 46 del Minciencias, que busca acelerar el desarrollo e implementación de la Inteligencia Artificial en el país, y que cuenta con recursos por COP 630.000 millones.

Como contamos en El Espectador en noviembre pasado, la convocatoria tuvo un plazo de apenas un mes para entregar los documentos requeridos en la postulación, y buscaba seleccionar solo un proyecto al que se dirgirían todos los recursos. Esto generó alerta en el sector.

La Procuraduría dice que “resulta insólito que en un tiempo récord de 14 días se reconociera una compañía como centro de innovación, requisito para hacer parte del proyecto”. Esa es una de las inconsistencias claves de las que alertan.

El Minciencias también se pronunció por medio de un comunicado, tras la visita sorpresa de la Procuraduría. Allí aseguraron que se dio respuesta a todos los requerimientos del ente de control, y que incluso antes de la visita lo venían haciendo, aunque la Procuraduría señala que no eran “respuestas convincentes”.

“El Ministerio precisó que, en la actualidad, el proyecto no ha surtido aprobación ni ha sido objeto de asignación de recursos por parte del OCAD. Así mismo, el estado actual de la convocatoria se encuentra en etapa de revisión y análisis por parte de los miembros del OCAD, con el fin de que estos adopten la decisión correspondiente conforme a los procedimientos de viabilización, aprobación y priorización”, señaló el Minciencias en el comunicado.

La Procuraduría explicó que hará una revisión de la información recopilada durante la visita. Con base en esto se darán a conocer las acciones que tomen en el marco de la vigilancia preventiva.

