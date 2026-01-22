Así descubrieron el arte rupestre más antiguo en todo el mundo: fue hecho hace 67.800 años

El arte rupestre más antiguo conocido hasta la fecha: plantillas de manos de 67.800 años de antigüedad en la pared de una cueva. Foto: Tomada de The Conversation

Los humanos ya producían arte rupestre mucho antes de lo que se había encontrado anteriormente: 15.000 años antes, para ser más precisos, según un reciente estudio realizado por un equipo de científicos australianos e indonesios.

Los investigadores, liderados por Maxime Aubert, de la Universidad de Griffith (Australia), revelaron que los pueblos que habitaron lo que hoy es el oriente de Indonesia produjeron arte rupestre hace, por lo menos, 67.800 años.

En su estudio, publicado en la revista Nature, los científicos explican que el descubrimiento proviene de cuevas de piedra caliza en la isla de Sulawesi o Célebes.

Aquí, escribieron algunos de los investigadores en The Conversation, “bajo capas de depósitos minerales, se pueden ver en las paredes de las cuevas unas tenues plantillas de manos rojas, creadas soplando pigmento sobre una mano presionada contra la roca”.

Para determinar la edad de las pinturas, los investigadores analizaron pequeñas cantidades de uranio. En algunos casos, dataron la edad de las capas minerales que se han ido formando sobre las pinturas para obtener la edad más reciente posible del arte que se encuentra debajo. En otros casos, el cálculo se hizo sobre pinturas que se encontraban sobre esas capas minerales.

Gracias a estos análisis fue que los científicos pudieron datar una plantilla de una mano en al menos 67.800 años, “lo que la convierte en el arte rupestre más antiguo que se ha encontrado en todo el mundo”.

Tras determinar la edad de las pinturas, los arqueólogos, que llevan años trabajando en esta región, adelantaron análisis sobre las formas y su historia. Gracias a la experiencia que han adquirido estudiando las pinturas halladas en esta isla, pudieron concluir que se trata de un estilo que solo se encuentra allí.

Por ejemplo, en la plantilla de la mano descubierta recientemente, detectaron que las puntas de los dedos fueron alteradas para que parecieran puntiagudas, “como si fueran garras de animales”.

“Alterar las imágenes de las manos humanas de esta manera pudo tener un significado simbólico, posiblemente relacionado con la comprensión que tenía esta antigua sociedad de las relaciones entre humanos y animales”, señalaron los investigadores.

Esta transformación, sumada a hallazgos previos, que mostraban figuras humanas con cabezas de pájaros, entre otras características animales, “sugieren que los primeros pueblos de esta región tenían ideas complejas sobre los seres humanos, los animales y la identidad desde tiempos muy remotos”.

Para los científicos, su reciente descubrimiento plantea una pregunta “obvia”: si existe arte tan antiguo en Sulawesi, ¿cuánto más queda por descubrir?

La respuesta, advierten, podría apuntar a que es posible que haya pruebas de tradiciones culturales igualmente antiguas “o incluso más antiguas”, si se tiene en cuenta que gran parte de Indonesia y las islas vecinas siguen sin explorarse.

En lo que sí parecen tener certeza es en que “la historia de la creatividad humana es mucho más antigua, rica y geográficamente diversa de lo que imaginábamos”.

