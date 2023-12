Así encontraron este topo dorado que no se veía desde 1936 y se creía extinto

Se creía que el topo dorado de DeWinton estaba extinto. Fue encontrado en la playa Port Nolloth (Sudáfrica). Foto: Nix Souness

El topo dorado de DeWinton (Cryptochloris wintoni), que no se veía desde 1936 y se creía extinto, fue encontrado en una playa en Sudáfrica después de dos años de trabajo de un equipo de investigadores de la Universidad de Pretoria y la ONG Endangered Wildlife Trust (EWT).

Según la iniciativa Búsqueda de Especies Perdidas, lanzada en 2017, se trata de la undécima especie perdida más buscada en ser redescubierta.

Los investigadores publicaron un artículo en la revista Biodiversity and Conservation en el que describen su hallazgo. Esther Matthew, investigador de EWT, afirmó en un comunicado que “fue un proyecto con muchos desafíos. Teníamos que inspeccionar hasta 18 kilómetros de hábitat de dunas en un día”.

Estos animales tienen un oído muy sensible, por lo que pueden detectar el movimiento, de modo que se desplazan o se esconden para evitar ser vistos, además de que viven en madrigueras prácticamente inexistentes.

Los científicos emplearon una técnica que no se había utilizado para detectar a este topo. Rastrearon el ADN ambiental (eDNA), es decir, el ADN que dejan en forma de células de pie, excreciones y cabello, a medida que se mueven.

Según afirmó en el mismo comunicado Samantha Mynhardt, genetista conservacionista de EWT y la Universidad Stellenbosch, “extraer ADN del suelo no está exento de desafíos, pero hemos estado perfeccionando nuestras habilidades y refinando nuestras técnicas, incluso antes de este proyecto. Estábamos bastante seguros de que si el topo dorado de DeWinton estuviera en el medio ambiente, podríamos detectarlo”.

Los científicos recolectaron más de 100 muestras de suelo de playas y dunas en la costa noroeste de Sudáfrica, incluyendo el único lugar en el que se había encontrado antes, la playa de Port Nolloth. Y lograron determinar que había varias especies del topo dorado a lo largo de la costa, como el topo dorado del cabo, el topo dorado de Grant, el topo dorado de Van Zyl -que está en peligro de extinción- y el topo dorado de DeWinton.

Por su parte, Cobus Theron, director de conservación de EWT, agregó que “aunque mucha gente dudaba de que el topo dorado de Winton todavía estuviera ahí fuera, yo tenía buena fe en que la especie aún no se había extinguido. Estaba convencido de que bastaría con el método de detección correcto, el momento adecuado y un equipo apasionado por encontrarlo. Ahora no solo hemos resuelto el enigma, sino que también hemos aprovechado esta frontera del ADNe, donde hay una enorme cantidad de oportunidades no solo para los topos, sino también para otras especies perdidas o en peligro”.

