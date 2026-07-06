Así es el mapa más detallado del universo y fue creado por el telescopio James Webb

Imagen de referencia - Investigadores de la Universidad de California Riverside han producido el mapa más detallado de la red cósmica jamás creado. Foto: Universidad de California Riverside

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Un grupo de astrónomos elaboró el mapa más detallado del universo jamás creado hasta ahora, gracias a las imágenes captadas por el Telescopio Espacial James Webb. En un artículo publicado en The Astrophysical Journal, donde el equipo detalló los resultados, explicó que lograron mostrar cómo ha evolucionado el universo desde sus inicios, hace unos 13.000 millones de años.

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Otro de los hallazgos, añadieron los investigadores de la Universidad de California Riverside (UCR), dejó ver cómo las galaxias se han agrupado en una amplia estructura conocida como red cósmica, que en la actualidad es la estructura más grande conocida. “Es un andamiaje de filamentos de gas, estrellas, vacíos y capas de materia oscura que trazan la organización a gran escala del cosmos”, anotan en el artículo.

Hossein Hatamnia, coautor del estudio y astrónomo de la UCR, en entrevista con Live Science anotó que con este nuevo mapa, mostraron “cómo la red cósmica ayudó a moldear el crecimiento de las galaxias antes, durante y después de esa era de máxima actividad”.

De acuerdo con Hatamnia, encontraron que en épocas anteriores habían notado que las regiones “densas parecen ser lugares de rápido crecimiento galáctico”; mientras que en épocas posteriores, estos entornos densos podrían asociarse “con el cese de la formación estelar”.

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Este mapa hace parte del estudio COSMOS-Web, que es el más grande realizado hasta la fecha por el JWST y que abarca más de 255 horas. Los investigadores explican que, a diferencia del mapa publicado en 2021, esta nueva imagen deja ver una sección del cosmos tal como se veía hace 11.500 millones de años. Además, agregan, “los mapas cósmicos anteriores eran más dispersos, más difusos y carecían de estructuras cósmicas”.

Bahram Mobasher, coautor del estudio y profesor de física y astronomía en la UCR, en un comunicado dice que “el salto en profundidad y resolución es realmente significativo, y ahora podemos ver la red cósmica en un momento en que el universo tenía solo unos cientos de millones de años”.

Los investigadores también destacan que este nuevo mapa permite ver que las galaxias masivas en entornos más densos tienen una mayor probabilidad de ir muriendo y perdiendo su potencial de formación estelar. Las razones que explicarían este proceso, anotaron en el estudio, son porque las galaxias son demasiado masivas.

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“Una vez que los halos de materia oscura que sustentan las galaxias alcanzan un billón de masas solares, energizan el gas e impiden la formación de nuevas estrellas”, indicaron los investigadores. También indicaron que estos mecanismos de destrucción estelar “relacionados con la masa” predominaron hasta hace unos 7.000 millones de años.

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