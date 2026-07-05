Lanzar millones de satélites, como quiere Elon Musk, sería devastador para la astronomía

Una hora de satélites sobre el norte del desierto de Atacama, en Chile. Foto: F. Kamphues, ESO/M. Kornmesser

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Desde hace varios años, astrónomos y científicos de varias partes del mundo vienen advirtiendo sobre los riesgos que implicaría para la astronomía el lanzamiento de cientos de miles de satélites, como lo contemplan varias industrias.

Ahora, un reciente estudio del Observatorio Europeo Austral (ESO) concluye que las propuestas actuales de lanzamiento de satélites en órbita, que contemplan 1.7 millones, “tendrían consecuencias devastadoras para la astronomía”.

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El estudio, publicado recientemente en la revista académica Astronomy & Astrophysics, es el primero en calcular hasta qué punto las grandes y brillantes constelaciones de satélites afectarían las observaciones astronómicas.

Lo primero que señala Olivier Hainaut, astrónomo de la ESO y autor del reciente estudio, es que desde 2019 el número de satélites en órbita terrestre ha aumentado rápidamente. En la actualidad, superan los 14.000, entre los que predominan los satélites de telecomunicaciones de Starlink, de SpaceX, una de las empresas de Elon Musk.

Aunque no es la única, la empresa de Musk planea enviar un millón más de satélites para centros de datos espaciales, “lo que alteraría significativamente la apariencia del cielo”, dice Hainaut.

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El estudio del astrónomo demuestra que, durante gran parte de cada noche, cientos de satélites serían visibles. Incluso, en algunos momentos de la noche, varios miles de estos serían visibles.

Otro de los casos que preocupa a Hainaut es el de la empresa Reflect Orbital, que pretende lanzar una constelación de satélites muy grandes en forma de espejo para proporcionar luz solar por la noche, con haces reflejados que se extienden al menos cinco kilómetros sobre la superficie terrestre.

Para 2035, esta empresa planea tener 50.000 satélites en órbita. Como explica el astrónomo, el problema es que estos serían los satélites más brillantes jamás puestos en órbita.

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“Visto desde dentro de un haz reflejado, el satélite que emite la luz solar parecería cuatro veces más brillante que la Luna llena. “Incluso si ningún satélite apuntara su haz directamente a un observador, cada uno sería tan brillante como el planeta Venus, la ‘estrella del alba’”, señaló el investigador.

Los satélites iluminados por el Sol, explicó Hainaut, son mucho más brillantes que galaxias lejanas. “Cuando un satélite cruza lo que observamos, deja una estela brillante en nuestra imagen, arruinando la observación de lo que sea que esté detrás”, apuntó.

Los impactos negativos del lanzamiento de los 1.7 millones de satélites planeados podrían evitarse limitando el total, tanto de satélites existentes como futuros, a 100.000, los cuales, además, tendrían que ser suficientemente tenues como para no verse a simple vista desde un lugar oscuro.

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La pelota, de acuerdo con Betty Kiok, colega de Hainaut en la ESO quien no participó del estudio, está en manos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, la entidad encargada de revisar las solicitudes de lanzamientos de empresas como SpaceX y Reflect Orbital.

“Estamos a la espera de ver las decisiones que toman en ambos casos. Para la astronomía óptica esto es una amenaza existencial, y esperamos que los reguladores compartan esa visión”, concluyó la astrónoma.

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