Así fue como un ciclón acabó con la vida de 58 orangutanes de la especie más amenazada

La población de esta especie se estimó en menos de 800 individuos para 2019.

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A finales de 2025, un ciclón arrasó con miles de hectáreas del bosque Batang Toru, en Sumatra, Indonesia. Ese es el hogar del orangután de Tapanuli (Pongo tapanuliensis), una especie descubierta en 2017 y cuya población apenas superaba los 700 ejemplares en ese momento.

Esta es la especie de orangután más extraña que existe, y la más amenazada. Solamente hay dos poblaciones conocidas de este animal y ambas se encuentran en ese bosque de Sumatra.

El ciclón de noviembre de 2025, que recibió el nombre de Senyar, causó el deslizamiento de 8.300 hectáreas de bosque en ese lugar. Ahora, un estudio publicado recientemente en la revista Current Biology también encontró que este evento climático extremo causó la muerte de 58 individuos del orangután de Tapanuli, lo que representa el 7 % de su población.

Los deslizamientos ocurrieron durante varios días de lluvia y fueron abruptos, rápidos y “altamente destructivos”, de acuerdo con los investigadores. Esto quiere decir que los orangutanes tuvieron poco tiempo para escapar.

El resultado fue la muerte de los 58 individuos. Enterrados, ahogados o atrapados, la población más grande que existe de este orangután recibió un impacto fuerte para su conservación.

Los análisis que se han hecho de esta especie hasta el momento, revisados por los investigadores, indican que una pérdida de población superior al 1 % en un año podría sentenciar la extinción de estos orangutanes. El ciclón causó una pérdida del 7 % en apenas unos días.

La razón por la que este golpe puede ser tan devastador está en las características de la especie. Es un animal de gran tamaño, cuya reproducción es lenta, por lo que recuperar el número de individuos puede tardarse varios años.

Mientras tanto, la pérdida de bosque y las presiones a su ecosistema siguen amenazando a diario la supervivencia de la especie. Además, aseguran los investigadores, las consecuencias del ciclón tuvieron una estrecha relación con el cambio climático.

El incremento de temperaturas a nivel mundial ocasionado por el aceleramiento del cambio climático está haciendo que los eventos climáticos sean cada vez más extremos. Eso habría ocurrido con este ciclón, de acuerdo con los científicos.

Con las proyecciones del incremento del promedio de temperatura en 1,5 °C para 2030, también se espera que las consecuencias del cambio climático se agudicen. Esto, dicen los investigadores, suma una nueva amenaza para la supervivencia de la especie de orangután más rara del mundo.

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