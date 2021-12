Imagen del lanzamiento del telescopio James Webb. Foto: -

Esta mañana de Navidad, 25 de diciembre, estaba llena de expectativa. Después de que su lanzamiento fuera aplazado por más de nueve años y con un presupuesto de 10 mil millones de dólares, a las 7:20 am en punto partió el telescopio espacial James Webb, el observatorio espacial más sensible y complejo que se ha construido en la historia. Lo hizo plegado en el cohete Ariane 5 desde el Puerto Espacial de Kourou en Guyana Francesa. (Lea también: El telescopio que nos abrirá los ojos a otras luces del Universo)

James Webb, una iniciativa que se desarrolló en conjunto entre la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense, empezó oficialmente su camino hasta lo que será su nuevo hogar y lugar de observación del Universo: el segundo punto Lagrange (L2), a 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta. Llegará allá en casi un mes, pero se necesitará paciencia para poder conocer sobre los primeros datos científicos que mandará, ya que le tomará seis meses calibrar sus instrumentos de observación e instalarse propiamente para empezar a hacer ciencia como tal.

El lanzamiento del James Webb estuvo cargado de situaciones maravillosas. Desde las 6:30 am en Colombia la NASA en español hizo una transmisión en nuestro idioma del minuto a minuto de su lanzamiento. Estuvo a cargo de la astrofísica Begoña Vila, Ingeniera de Sistemas de los Instrumentos del James Webb y quien lleva trabajando 15 años con este proyecto.

Vale recordar que una transmisión en vivo de la NASA en español no es algo necesariamente nuevo. La primera vez que se hizo fue en febrero de este año, cuando se lanzó el Rover Perseverance hacia Marte y que estuvo a cargo de la científica colombina Diana Trujillo. (Le sugerimos: Lea también: El telescopio James Webb encontrará en su antecesor, el Hubble, su mayor aliado)

Durante la transmisión del James Webb se entrevistó a varios científicos de habla hispana detrás del proyecto y justo antes de las 7:20 el conteo de su lanzamiento se escuchó en francés. Trois, deux, un. James Webb ya había partido.

Tras el despegue, la NASA destacó en un tuit que a las había empezado “una nueva y emocionante década de ciencia” y que el James Webb “cambiará nuestra comprensión del espacio tal y como lo conocemos”. Y la Agencia Espacial Europea (ESA) en la misma red social señaló que este despegue “es un impresionante regalo de Navidad”, entre otras cosas para la ciencia espacial.

¡Tenemos lanzamiento del telescopio espacial @NASAWebb!

A las 7:20 am ET (12:20 UTC), se inició una nueva y emocionante década para la ciencia. La misión de Webb #DesplegandoElUniverso cambiará nuestra comprensión del espacio tal como lo conocemos.https://t.co/7v9btzLM2v https://t.co/Xfm4CATa1u — NASA en español (@NASA_es) December 25, 2021

A las 7:36 am, como lo dijo Vila en directo, en la sala de control Júpiter del Puerto Kourou, se podía notar a algunas personas aún tensas, como el director de operaciones para Ariane 5. “Pero a otros felices, como estoy yo”.

A las 7:45 am se supo que el James Webb iba en buena trayectoria y, después, se pudieron ver en vivo dos imágenes históricas. El del James Webb separándose del cohete, a las 7:48 am, lo que fue acompañado por aplausos y abrazos de las personas que estaban en el centro Júpiter. Y, dos minutos más tarde, a las 7:50 am, se dio el desplegué del panel solar de James Webb. Todo en vivo y narrado en español.

A las 7:49 el James Webb estaba separado y en trayectoria:

A las 7:50 am, se dio el desplegué del panel solar de James Webb.

Tras declarar la misión de despegue y llegada a trayectoria del James Webb un éxito, el director de operaciones de Ariane 5 le mandó un saludo a su familia, con quienes no pudo estar en Navidad.