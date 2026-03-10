Así funcionará el telescopio que Rodolfo Llinás donó al Observatorio Astronómico Nacional

El telescopio llegó a Colombia en barco. Desde 1990, estaba en la casa que tiene Rodolfo Llinás en Estados Unidos. Foto: Universidad Nacional

El científico colombiano Rodolfo Llinás donó al Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad Nacional un telescopio reflector newtoniano que se caracteriza por contar con un espejo de 1,06 metros de diámetro y 0,7 metros de distancia focal, lo que lo convierte en el más grande instalado hasta ahora en Colombia.

De acuerdo con la universidad, por sus dimensiones, este telescopio permitirá observar objetos más débiles y lejanos que los que pueden captar equipos de menor tamaño. Es decir, por medio de esta herramienta se podrán detallar y hacer seguimiento a asteroides y cometas, además de estudiar las variaciones en el brillo de las estrellas. “Estas observaciones antes eran difíciles de realizar en el país”, señalan desde la institución.

Este tipo de investigaciones ya se vienen adelantando en países como Estados Unidos, Chile, España y Australia, donde instrumentos de características similares han permitido identificar planetas fuera del sistema solar, por ejemplo.

El telescopio llegó a Colombia en un barco procedente de Estados Unidos. Desde 1990 se encontraba en la residencia que Llinás tiene en ese país y, según explicó Santiago Vargas, integrante del equipo encargado de su montaje, “está diseñado para realizar observaciones nocturnas”.

Vargas también destacó que una de las principales particularidades del instrumento es el tamaño de su espejo. “Cuanto más grande sea el espejo de un telescopio, más luz puede recoger (...). Este es el más grande del país, con el doble de diámetro del que teníamos antes”, señaló.

Es por esta razón que ahora los proyectos que se adelanten desde la universidad estarán orientados a analizar cómo evolucionan las estrellas y cómo varía su brillo. También estudiarán la trayectoria de asteroides cercanos a la Tierra, que en ocasiones generan preocupación por su posible aproximación, además de cometas y otros objetos celestes.

Con el objetivo de impulsar estas investigaciones, entre los planes de la institución está adquirir cámaras que mejoren la captación de luz en el telescopio, que lleva el nombre del científico. Asimismo, este instrumento permitirá aplicar técnicas de fotometría y espectroscopia de alta precisión.

