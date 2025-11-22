Así se logró la impresionante imagen de un paracaidista cayendo frente al Sol

La imagen recibe el nombre de "La caída de Ícaro" y fue tomada por Andrew McCarthy. Foto: Andrew McCarthy

El astrofotógrafo Andrew McCarthy logró capturar el momento en el que un paracaidista se arroja desde una aeronave y se alinea exactamente con el sol, dando lugar a una fotografía “surrealista”, como la describe su autor. La imagen recibe el nombre de “La caída de Ícaro”, donde se ve la silueta del paracaidista Gabriel C. Brown y de fondo el Sol.

Según contó el estadounidense McCarthy en sus redes sociales, para la foto instaló varios telescopios en un desierto de Arizona, Estados Unidos. Su amigo, el paracaidista, se encontraba en una aeronave a 1.070 metros de altura, que era monitoreada por el fotógrafo. “Cuando llegó el momento, le dije que saltara”, escribió McCarthy.

Para lograr la toma, tuvieron que hacer seis intentos. “Tuvimos que encontrar la ubicación, la hora, la aeronave y la distancia adecuadas para obtener la toma más nítida; además, tuvimos que tener en cuenta la senda de planeo sin motor para obtener el ángulo solar óptimo y una altitud de salida segura”, sostuvo Brown.

La cámara del fotógrafo se ubicaba a una distancia de aproximadamente 2.400 metros, pero no fue el único elemento que utilizó para lograr la imagen. McCarthy le explicó a BBC que estas herramientas estaban ajustadas a la banda de hidrógeno alfa del Sol, que revela la cromosfera solar —una capa del sol–.

Por su parte, el paracaidista recordó que la idea de hacer la foto nació a principios de este año, cuando se reunió con McCarthy para hacer paracaidismo. “Después del salto, nos pusimos a hablar de lo genial que se vería una foto como esta (y de lo difícil que sería lograrla)”, escribió en sus redes sociales. “Todavía no puedo creer que lo hayamos logrado”, agregó.

