Así se ve el centro de la Vía Láctea en la imagen más detallada jamás tomada

Centro de la vía láctea, según fotografía del telescopio Euclid de la ESA. Foto: ESA

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La Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés) reveló la fotografía más grande y detallada jamás tomada del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, en luz visible. La imagen muestra más de 60 millones de estrellas, que permitirán a los científicos confirmar la existencia de cualquier planeta fuera del Sistema Solar (exoplaneta) encontrado en esta región.

La fotografía fue tomada por la misión Euclid, un telescopio espacial lanzado el 1 de julio de 2023. Durante un solo día, “el explorador del universo oscuro”, como describe la ESA a Euclid, dirigió su mirada hacia la región interior extremadamente brillante de la Vía Láctea, conocida como el bulbo galáctico, para capturas vastas áreas del cielo con un detalle nítido.

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Como resultado se obtuvo un mosaico de nueve observaciones realizadas con su cámara de luz visible. Cada una abarca una porción del cielo mayor que la Luna llena.

Según la ESA, la cámara de luz visible del telescopio espacial es lo suficientemente sensible como para distinguir estrellas individuales en el bulbo galáctico, sin que el brillo que irradian sature la imagen.

Por esto, logró capturar más de 60 millones de estrellas en esta fotografía, junto con nebulosas y cúmulos estelares. “Esta densa región de nuestra galaxia es el lugar perfecto para que los astrónomos busquen exoplanetas”, dice la ESA.

Esa búsqueda se hace a través de microlente gravitacional, una forma que permite a los científicos estudiar lentes a escalas microscópicas, causadas por estrellas y exoplanetas en nuestra propia galaxia.

Con esa técnica, en los últimos 20 años se ha logrado descubrir casi 300 exoplanetas, según Jean-Philippe Beaulieu, del Instituto de Astrofísica de París y la Universidad de Tasmania (Australia). “Esta imagen de Euclid incluye 51 sistemas planetarios conocidos, y contribuirá al estudio de muchos más que se descubran”, dice Beaulieu.

Con la mayoría de las técnicas de búsqueda de planetas, es más fácil encontrar planetas grandes y calientes que orbitan estrellas masivas. En el caso del microlente gravitacional, no es así. “Esta técnica es imparcial; descubrimos todo lo que hay ahí fuera”, dice Natalia Rektsini, del Instituto de Astrofísica de París, quien lideró la publicación de la investigación. “Es especialmente adecuada para descubrir exoplanetas fríos. Y esperamos que cada estrella de la Vía Láctea albergue al menos un planeta de este tipo”.

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