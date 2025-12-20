Así se ve todo el cielo en 102 colores, según un nuevo mapa “sin igual” de la NASA

Aunque los colores infrarrojos son invisibles para el ojo humano, aquí se representan en colores visibles. Foto: NASA/JPL-Caltech

Tras solo nueve meses de haber sido puesto en órbita, el Espectrofotómetro para la Historia del Universo en la Época de la Reionización y Explorador de Hielos, más conocido como SPHEREx, por su acrónimo en inglés, acaba de completar su primer mapa infrarrojo de todo el cielo en 102 colores.

El mapa muestra 102 longitudes de onda infrarrojas de luz, que no son visibles para el ojo humano, pero que resultan claves para observar el cosmos y que ayudan a los científicos a responder grandes preguntas.

Para hacerse una idea, explicó la NASA en un reciente comunicado, los científicos podrán responder inquietudes como la siguiente: cómo un evento dramático que ocurrió en la primera milmillonésima parte de una billonésima parte de una billonésima parte de segundo después del Big Bang influyó en la distribución tridimensional de cientos de millones de galaxias en nuestro universo.

Otras dudas que este mapa ayudará a resolver, tienen que ver con el cambio que las galaxias han sufrido a lo largo de los casi 14.000 millones de años de la historia del universo.

Shawn Domagal-Goldman, director de la División de Astrofísica de la sede de la NASA, aseguró que “es increíble la cantidad de información que SPHEREx ha recopilado en solo seis meses, información que será especialmente valiosa cuando se utilice junto con los datos de nuestras otras misiones para comprender mejor nuestro universo”.

“Básicamente, tenemos 102 nuevos mapas de todo el cielo, cada uno en una longitud de onda diferente y con información única sobre los objetos que observa”, complementó Domagal-Goldman.

¿Qué muestra la nueva imagen de la NASA?

Cada uno de los 102 colores que detectó SPHEREx “representa una longitud de onda de luz infrarroja”, dice la NASA. A su vez, cada longitud de onda proporciona información sobre las galaxias, las estrellas o las regiones de formación de planetas.

Un ejemplo de ellos, continúa la agencia espacial, son las densas nubes de polvo de nuestra galaxia, donde se forman las estrellas y los planetas. Estas “irradian intensamente en determinadas longitudes de onda, pero no emiten luz (y, por lo tanto, son totalmente invisibles) en otras”.

En el caso de la imagen principal (que abre este artículo), los colores infrarrojos son representados en colores visibles. La imagen está dominada por los colores infrarrojos emitidos por el gas hidrógeno caliente (azul) y el polvo cósmico (rojo).

Los colores azul, verde y blanco, resaltan la presencia de estrellas. Mientras que la característica brillante que atraviesa el centro de las imágenes es la Vía Láctea, “iluminada por los miles de millones de estrellas que contiene. La mayoría de los puntos de luz situados por encima y por debajo de ella son otras galaxias”.

