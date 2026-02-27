Astrofísica colombiana, Paola Pinilla, ganó importante premio para jóvenes científicos

Pinilla es una física asociada a la University College London. Foto: UCL

La astrofísica colombiana, Paola Pinilla, volvió a ganar un importante premio dirigido a jóvenes científicos: los Blavatnik 2026 de Reino Unido, que reconocen los avances científicos de investigadores en las áreas de Ciencias de la Vida, Ciencias Químicas, Ciencias Físicas e Ingeniería.

La docente del University College London ganó en la categoría de Ciencias Físicas e Ingeniería, gracias a su descubrimiento de las “protuberancias de presión” que, básicamente, permiten la formación de planetas. “Utilizando telescopios y modelos informáticos, muestra dónde se forman los planetas y cómo el agua y los componentes básicos de la vida llegan a ellos, revelando así cómo se originan sistemas planetarios como el nuestro”, explicaron los premios Blavatnik.

Pinilla era una de las nueve finalistas de los premios dirigidos a científicos de 42 años o menos, y reconocidos internacionalmente por la comunidad científica. En su categoría también se encontraban el climatólogo, Iestyn Woolway, y la física de materiales, Radha Boya.

“Su investigación ejemplifica el espíritu de innovación: traspasa fronteras, abre emocionantes horizontes y sienta las bases para descubrimientos que transformarán vidas y harán avanzar la ciencia para las generaciones venideras”, dijo el profesor Nicholas B. Dirks , presidente y director ejecutivo de la Academia de Ciencias de Nueva York y presidente del Consejo Asesor Científico de los Premios.

Sobre su investigación, Pinilla explicó que están intentando “comprender cómo se forman los planetas. En particular, cómo son los primeros pasos de su formación, para conectar esto con la diversidad de exoplanetas que vemos hoy en día”, dijo.

En 2023, la astrofísica fue ganadora del premio Breakthrough, que es como el “Óscar” de la ciencia. En ese momento ganó en la categoría “Nuevos Horizontes de la Física”, junto con los investigadores Laura M. Pérez, Nienke van der Marel y Til Birnstiel, por su trabajo en la “predicción, descubrimiento y modelización de trampas de polvo en discos circunestelares jóvenes, resolviendo un antiguo problema en la formación de planetas”, según explicó la organización de esos premios.

Ese mismo año fue una de las siete investigadoras que recibió una financiación del Consejo Europeo de Investigación, en donde se postulan más de 200 investigadores de todas las áreas de las ciencias en Europa. Su estudio buscaba iba en la misma línea que la llevó a ganar el Breakthrough: entender cómo las diferentes propiedades del disco y sus condiciones pueden afectar en la diversidad de los exoplanetas.

