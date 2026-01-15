Astronautas vuelven a la Tierra por evacuación médica: así es protocolo que activó la NASA

La NASA dijo que el regreso responde a una “evacuación médica controlada”, luego de que uno de los tripulantes presentara una enfermedad. Foto: NASA

La NASA anunció que ya regresaron a la Tierra los cuatro astronautas que permanecían en la Estación Espacial Internacional (ISS) desde agosto de 2025, donde desarrollaban investigaciones, demostraciones tecnológicas y labores de mantenimiento a bordo del laboratorio en órbita.

Se trata de la primera “evacuación médica controlada” que realiza la agencia en los 25 años de funcionamiento de la ISS. La medida se tomó luego de que uno de los tripulantes presentara una enfermedad; sin embargo, la entidad no reveló la identidad de la persona afectada ni detalles sobre los síntomas.

La tripulación de esta misión está integrada por Zena Cardman y Michael Fincke, de la NASA; Kimiya Yui, de JAXA, la agencia espacial japonesa; y Oleg Platonov, de Roscosmos, la agencia espacial rusa, quienes llegaron a la estación a bordo de la nave Crew Dragon, de SpaceX.

Durante una conferencia de prensa, Jared Isaacman, administrador de la NASA, aclaró que la decisión no respondió a una emergencia que exigiera un retorno inmediato a la Tierra, “sino a una medida de precaución prudente debido a las limitadas instalaciones médicas en la estación espacial”.

¿En qué consiste el protocolo médico que emplea la NASA?

Pero, ¿cómo funciona el protocolo médico de la NASA? En su página web, la agencia explica que en las misiones de larga duración cuenta con un equipo de profesionales cuyo objetivo es “optimizar la salud física y conductual de los astronautas y su desempeño, para ayudar a garantizar el éxito de la misión”.

Incluso antes del lanzamiento, los astronautas son sometidos a una serie de evaluaciones para medir capacidades como la adaptabilidad y la resiliencia. “El objetivo es garantizar que puedan mantener su vitalidad en entornos extremos”, señala la entidad en su página web.

En este caso, se activaron los planes de contingencia del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, que obliga a los responsables de la misión a evaluar el estado de la nave, la preparación del equipo de rescate y las condiciones meteorológicas y marítimas en la zona prevista para la recuperación.

Una vez se verificaron todas las condiciones, la cápsula Dragon se desacopló de la estación orbital y ejecutó la secuencia de reentrada atmosférica. En ese momento, la NASA y SpaceX determinaron el lugar más adecuado y cercano para el amerizaje, con el fin de reducir el tiempo de retorno.

The departure of our @SpaceX Crew-11 mission from the @Space_Station is targeted for Wednesday, Jan. 14, at 5:05pm ET (2205 UTC). How to watch: https://t.co/2ZKM9HTSPn pic.twitter.com/YX78Zzuf8Z — NASA (@NASA) January 14, 2026

Tras el aterrizaje, los cuatro astronautas fueron trasladados a un hospital para una evaluación médica. “Esta decisión permitió ofrecer la mejor atención posible sin comprometer la seguridad de la misión”, explicó la agencia y añadió que, una vez cumplido el periodo de observación, los tripulantes regresaron al Centro Espacial Johnson, en Houston, donde iniciaron el proceso estándar de evaluaciones y reacondicionamiento tras vuelos espaciales de larga duración.

Los astronautas llegaron antes de lo previsto a la Tierra, pues el plan inicial, según los cronogramas de la agencia, contemplaba que la misión concluyera en febrero de este año, tras la llegada de la siguiente tripulación, correspondiente a la misión Crew-12, que también llevará a cuatro astronautas a la estación.

Isaacman agregó que en la ISS permanecerán Christopher Williams, de la NASA, así como los astronautas Sergey Kud-Sverchkov y Sergey Mikaev, de Rusia, quienes llegaron en noviembre a bordo de en una nave espacial rusa Soyuz. Conforme a los planes actuales, continuarán en la estación hasta el verano.

