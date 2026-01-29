Astronomos detectan un planeta “potencialmente habitable” a 146 años luz de la Tierra

Este planeta, hallado por un grupo internacional de astronomos, fue denominado como HD 137010 b y, según los cálculos de los investigadores, es 6 % más grande que la Tierra. Foto: NASA/JPL-Caltech; Keith Miller/Caltech/IPAC

A más de 146 años luz de la Tierra, y con condiciones similares a registrada en Marte, fue detectado el que sería uno de los exoplanetas más cercanos a nuestro planeta conocidos hasta ahora.

Este planeta, hallado por un grupo astronomos de Australia, Reino Unido, Estados Unidos y Dinamarca, fue denominado como HD 137010 b y, según los cálculos de los investigadores, es 6 % más grande que la Tierra. A esto se suma que la estrella en torno a la que orbita este planeta es más fría que nuestro Sol, por lo que se estima que su temperatura promedio rondaría los -70 grados.

“El período orbital del planeta —que figura como ‘candidato’ a la espera de una confirmación definitiva— probablemente sea similar al de la Tierra, de alrededor de un año. El planeta HD 137010 b también podría encontrarse justo en el límite exterior de la zona habitable de su estrella, la distancia orbital que permitiría la formación de agua líquida en la superficie del planeta bajo una atmósfera adecuada“, explicó la NASA, a través de un comunicado.

Como explican los autores del estudio, publicado en la revista Astrophysical Journal Letters, para detectar este planeta se utilizó información del telescopio espacial Kepler de la NASA que sirvió para utilizar lo que se conoce como método de tránsito. Este último se refiere al momento cuando un planeta pasa por delante de su estrella y genera un pequeño eclipse y, por ende, una caída de brillo que de ocurrir de manera consistente, confirma la presencia de un planeta.

“Este método es actualmente uno de nuestros mejores medios para la detección de exoplanetas potencialmente habitables similares a la Tierra. En principio, dada una precisión fotométrica suficientemente alta, los exoplanetas fríos del tamaño de la Tierra que orbitan alrededor de estrellas similares al Sol podrían descubrirse mediante detecciones de tránsito únicas; sin embargo, esto no se ha logrado hasta ahora”, precisan los autores del estudio.

En concreto los investigadores, estudiaron el tránsito de este exoplaneta por más de diez horas, y obtuvieron información que confirmaría la presencia de planeta. “HD 137010 b es esencialmente único como candidato a planeta terrestre en la zona habitable que transita por una estrella brillante similar al Sol. Animamos a realizar observaciones de seguimiento para confirmar y caracterizar HD 137010 b, y para comprender mejor la arquitectura del sistema”, indican los autores del estudio.

En entrevista con The Guardian, Chelsea Huang, investigador de la Universidad del Sur de Queensland (Australia) y una de la coautoras del estudio aseguró que “lo más emocionante de este planeta del tamaño de la Tierra es que su estrella se encuentra a solo aproximadamente 150 años luz de nuestro sistema sola. El siguiente mejor planeta alrededor de una estrella similar al Sol, en una zona habitable, [Kepler-186f], se encuentra aproximadamente cuatro veces más lejos y es 20 veces más tenue”.

