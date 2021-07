Bebé nace con el feto de su propio gemelo dentro de su estómago

El caso se registró en Israel. En una ecografía realizada en los últimos meses de embarazo de la madre, los médicos se dieron cuenta de que el bebé tenía el estómago agrandado. Estos casos se conocen como “feto in fetu” y ocurre en 1 de cada 500,000 nacimientos.

En Israel un bebé nació con su propio gemelo dentro de su estómago. Según explicó el periódico The Times of Israel, que publicó la noticia, en las ecografías de los últimos meses de gestación de la madre, los médicos notaron que el bebé tenía el estómago un poco agrandado, sin embargo, esperaron hasta que naciera para determinar la causa del incremento de su masa muscular. (Lea: Mia Samara, la recién nacida que sobrevivió a una compleja intervención médica)

Cuando nació, le hicieron una serie de exámenes médicos, entre las que estaban varias radiografías y ecografías. En los resultados los médicos se dieron cuenta de que en el estómago del bebé se estaba desarrollando un feto. Por eso, ordenaron una operación de emergencia para extraerlo.

Estos casos, que son extremadamente raros, se conocen como “feto in fetu”, es decir, “feto dentro del feto” y consiste en una condición médica en la que un feto tiene un desarrollo anormal dentro del cuerpo de su gemelo “sano”. De acuerdo con información del Journal of Surgical Technique and Case Report, estos casos ocurren en 1 de cada 500.000 nacimientos en el mundo.

Hasta el momento, estos casos siguen en estudio y los científicos no han podido determinar las causas de este fenómeno. Creen que se puede tratar de “un tipo raro de “gemelo parásito”, que se forma cuando, durante un embarazo de gemelos idénticos, uno de los fetos es absorbido por el otro al principio del proceso”, reseña el documento. (Le puede interesar: “Bebés a la carta” en China provocan debate mundial )

Para Omer Globus, doctor y director de neonatología del Centro Médico Assuta en Ashdod en Israel, “esto ocurre como parte del proceso de desarrollo fetal cuando hay cavidades que se cierran durante el desarrollo y uno de los embriones entra en ese espacio”, aseguró a The Times of Israel. “El feto en el interior se desarrolla parcialmente, pero no vive y permanece allí”, añadió.

El bebé, que nació Centro Médico Assuta en Ashdod de Israel, se recupera de la intervención quirúrgica que le realizaron y el caso continuará en estudio por parte de los investigadores de la institución.