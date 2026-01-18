China quiere lanzar 200.000 satélites al espacio, ¿para qué servirían?

Imagen de referencia | Actualmente se estima que hay 14.300 satélites activos en órbita. Foto: Getty Images/iStockphoto - 3DSculptor

China quiere avanzar en el control de las telecomunicaciones desde el espacio. Durante la última semana de 2025, varias empresas y entidades del país asiático presentaron ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), un organismo de las Naciones Unidas que asigna el espectro en el espacio, sus planes para desplegar cerca de 200.000 satélites en la órbita baja terrestre.

Los proyectos más grandes fueron presentados el 29 de diciembre, por el recién formado Instituto de Utilización del Espectro Radioeléctrico e Innovación Tecnológica que hizo dos solicitudes para dos constelaciones de satélites: CTC-1 y CTC-2. Cada una tendría 96.714 satélites. Este organismo está respaldado por siete entidades chinas y es la encargada de gestionar y solicitar permisos para este tipo de proyectos.

Además, también se ha conocido un proyecto llamado plan L1 de China Mobile, que contaría con 2.520 satélites. La compañía Shanghai Spacecom Satellite Technology, respaldada por el Estado, también tiene planeado crear una constelación de 1.296 satélites, según medios locales. Otras empresas y operadores interesados, que figuran en el portal de UIT son China Satellite Network Group Co., Shanghai Yuanxin Satellite Technology Co., China Telecom y Guodian Gaoke.

Según informó China in Space, los satélites servirían para “seguridad espacial electromagnética de baja altitud, sistemas de defensa de seguridad integrados, evaluación de la seguridad espacial electromagnética del espacio aéreo y servicios de supervisión de la seguridad del espacio aéreo de baja altitud”, de acuerdo con lo que les afirmó la Universidad de Aeronáutica de Nanjing.

Para entender la magnitud de estas cifras cabe recordar que, actualmente hay aproximadamente 14.300 satélites activos en órbita, de los cuales unos 9.400 pertenecen a Starlink de SpaceX, la empresa estadounidense liderada por Elon Musk, que operan en unas pocas órbitas y transmiten conexiones de internet a la Tierra. Esta misma empresa presentó un proyecto para lanzar de 42.000 satélites.

El gobierno chino asegura que tantos satélites de Starlink generan problemas de seguridad y saturan el espacio disponible, lo que aumenta el riesgo de colisiones.

Hasta el momento no se conocen más detalles de los proyectos chinos, ni las fechas para ejecutar los lanzamientos. Sin embargo, según las normas de la UIT, quienes presenten las solicitudes deben lanzar al menos un satélite dentro de los siete años siguientes a la presentación inicial, y otros siete años para completar el lanzamiento de todos los satélites.

