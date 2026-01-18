La NASA alista un cohete clave para Artemis II, su primer vuelo lunar tripulado en décadas

La agencia anunció a través de sus redes sociales que el cohete gigante SLS ya fue trasladado a la plataforma de lanzamiento. Foto: NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) avanza en los preparativos finales para la misión Artemis II, el primer vuelo lunar con astronautas que se realizará tras varias décadas. En medio de esa cuenta regresiva, la agencia anunció a través de sus redes sociales que el cohete gigante SLS ya fue trasladado a la plataforma de lanzamiento.

En su publicación, la entidad explicó que el cohete Space Launch System (SLS), de color naranja y blanco, junto con la nave Orion, “fue sacado lentamente del edificio de ensamblaje de vehículos del Centro Espacial Kennedy, en Florida (Estados Unidos), y trasladado con sumo cuidado a lo largo de 6,5 kilómetros hasta la Plataforma de Lanzamiento 39B”.

La operación, añadió la NASA, se extendió por cerca de 12 horas y representa una de las últimas etapas que se llevan a cabo antes del despegue de esta misión. Según los planes de la agencia, el lanzamiento está previsto entre principios de febrero y finales de abril.

La NASA señaló que, en caso de que todas estas pruebas resulten satisfactorias, la misión despegará con tres astronautas estadounidenses y un canadiense a bordo. Durante el viaje, detalló la agencia, la tripulación no aterrizará en la Luna, sino que la rodeará, como parte de los objetivos de esta fase del programa.

La misión tendrá una duración de cerca de 10 días y constituye, para la NASA, un paso clave hacia el regreso de los seres humanos a la superficie lunar. En esta carrera espacial a la Luna también hay otro actor: China, que ha anunciado planes para poner en órbita su primera misión tripulada antes de 2030.

Por ahora, los ingenieros trabajan para verificar que el cohete SLS sea seguro y viable, con el fin de completar esta fase final y dar luz verde al despegue de la misión. Cabe recordar que Artemis I, la misión no tripulada del programa, se lanzó en noviembre de 2022, luego de múltiples aplazamientos y dos intentos fallidos de despegue.

