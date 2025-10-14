Científicos cultivan un embrión humano en laboratorio que produce células sanguíneas

El equipo observó la aparición de estructuras tridimensionales similares a embriones bajo el microscopio en el laboratorio. Estas comenzaron a producir sangre (que se ve aquí en rojo) después de aproximadamente dos semanas de desarrollo, imitando el proceso de desarrollo de los embriones humanos. Foto: Jitesh Neupane - University of Cambridge

Científicos de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), utilizaron células madre humanas para crear estructuras similares a embriones que replican ciertos aspectos del desarrollo humano muy temprano, incluyendo la producción de células madre sanguíneas.

Las estructuras, que difieren de los embriones humanos en varios aspectos, fueron denominados como “hematoides” por los investigadores. “Estas se autoorganizan y comienzan a producir sangre tras unas dos semanas de desarrollo en el laboratorio, imitando el proceso de desarrollo de los embriones humanos”, apuntaron los investigadores en el artículo en el que publicaron este desarrollo en la revista académica Cell Reports.

Las células madre sanguíneas humanas, conocidas en términos técnicos como células madre hematopoyéticas, son células inmaduras que pueden desarrollarse en cualquier tipo de célula sanguínea, incluyendo los glóbulos rojos que transportan oxígeno y varios tipos de glóbulos blancos que son claves para el sistema inmunológico.

Por estas razones, los investigadores aseguran que los “hematoides” tienen un gran potencial para comprender mejor la formación de la sangre durante las primeras etapas del desarrollo humano. También pueden “simular trastornos sanguíneos como la leucemia y producir células madre sanguíneas duraderas para trasplantes”.

Otra de las características relevantes de los “hematoides” está relacionada con que pueden crearse a partir de cualquier célula del cuerpo. Esto, adelantan los científicos, podría tener un gran potencial para la medicina personalizada en el futuro, pues permite que se produzca sangre compatible con el propio cuerpo del paciente.

“Nuestro nuevo modelo imita el desarrollo de la sangre fetal humana en el laboratorio. Esto arroja luz sobre cómo se forman naturalmente las células sanguíneas durante la embriogénesis humana, lo que ofrece posibles avances médicos para seleccionar medicamentos, estudiar el desarrollo temprano de la sangre y el sistema inmunológico, y modelar trastornos sanguíneos como la leucemia”, apuntó Jitesh Neupane, investigador de la Universidad de Cambridge y autor principal del estudio.

Aunque los investigadores advierten que existen otros métodos para generar células madre sanguíneas humanas en el laboratorio, el proceso desarrollado recientemente por los científicos imita el desarrollo natural.

