Científicos descubren una nueva “cuasi-luna” que llevaría 60 años orbitando la Tierra

(Imagen de referencia) Un grupo de investigadores reportó el hallazgo de un “cuasi-luna” que viajará por el universo junto con la Tierra en las próximas décadas. Foto: EFE - S. Brunier

Desde un observatorio en Hawái (Estados Unidos), un grupo de astrónomos reportó el hallazgo de una nueva “cuasi-luna” que llevaría cerca de 60 años acompañando a la Tierra en su recorrido por el universo.

Las “cuasi-lunas”, como explican los autores del estudio, son pequeños asteroides que orbitan el sol en una trayectoria similar a la Tierra, lo que hace que permanezcan cerca al planeta durante varias o siglos.

“Los cuasisatélites son nuestros compañeros más cercanos. Actualmente, se acepta ampliamente que dichos objetos son naturales y constituyen un cinturón de asteroides secundario que ocupa la región en la que el sistema Tierra-Luna orbita alrededor del Sol, definiendo la clase dinámica Arjuna”, indican los investigadores en un estudio publicado en la revista Research Notes of the AAS.

Meet Earth’s newest quasi-moon, recently discovered 2025 PN7



In late 2024, Earth gained a temporary mini-moon that partially orbited our planet for about 2 months. Now, astronomers have discovered another temporary companion to Earth: quasi-moon2025 PN7. What is a quasi-moon,⤵️ pic.twitter.com/2Ps67pahlH — QuestionEverything (@computerwarez) September 9, 2025

Denominada como 2025 PN7, la nueva “cuasi-luna” fue detectada utilizando el sistema Horizons de la NASA, la agencia espacial estadounidense, cuyos resultados fueron comparados con las trayectorias de otros objetos celestiales de este tipo.

Con estos análisis, los investigadores estiman que este asteroide acompañara a la Tierra por cerca de 60 años más, antes tomar otro rumbo en el sistema solar. Según el estudio, se trata de un periodo relativamente corto comparado a otras “cuasi-lunas”. Por ejemplo, Kamo’oalewa, otro objeto de este tipo, orbitará el planeta por 381 años.

Hasta el momento, se han detectado seis objetos de este tipo, entre los que se encuentran: 64207 Cardea, 469219 Kamo‘oalewa, 277810 , 2013 LX28, 2014 OL339 y 2023 FW13.

De acuerdo con los científicos, es probable que futuros estudios permitan detectar más objetos de este tipo, que podrían resultar útiles para misiones espaciales y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar el conocimiento del entorno de la Tierra en el contexto de las acciones de defensa planetaria, que busca detectar posibles asteroides que amenacen con colisionar con nuestro planeta.

