No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Ciencia

Las imágenes ganadoras del mayor concurso de fotografía espacial del mundo

Las ganadoras de este concurso, el mayor certamen internacional de este tipo, muestran desde espectaculares paisajes celestes hasta impresionantes imágenes de planetas y galaxias lejanas.

Redacción Ciencia
13 de septiembre de 2025 - 01:16 a. m.
"A menudo vemos imágenes de la luna poniéndose, con la distorsión de la atmósfera jugando con sus contornos. Pero esta imagen muestra vívidamente cuánta distorsión es posible en el extremo del horizonte, estirando y arrugando el limbo lunar como si el suelo fuera un agujero negro que atrajera a la luna hacia él. Una sola porción de ella sería hermosa por sí misma, pero cuando forma parte de una secuencia bien elaborada, se convierte en un fascinante montaje de un fenómeno cotidiano que nunca llegamos a ver de esta manera".
Foto: Marcella Giulia Pace

ZWO, pionera en imágenes astronómicas de China, y los Museos Reales de Greenwich, anunciaron recientemente las imágenes ganadoras de la decimoséptima versión del ‘Fotógrafo astronómico del año’.

Vínculos relacionados

Científicos creen saber a qué se deben los misteriosos puntos rojos en el universo
La región de China llena de huevos de dinosaurios que los científicos están estudiando
Científicos encontraron una molécula formada hace más de 10.000 millones de años

Celebrado desde 2009, este es el mayor certamen internacional de este tipo. Las fotos ganadoras y preseleccionadas se expondrán en el Museo Marítimo Nacional (Reino Unido), en nuestra galería fotográfica dedicada a este fin.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias Colombia

Noticias Ciencia

Fotógrafo astronómico del año

Fotografías

Fotografías de astronomía

Astronomía

Universo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar