Las imágenes ganadoras del mayor concurso de fotografía espacial del mundo

ZWO, pionera en imágenes astronómicas de China, y los Museos Reales de Greenwich, anunciaron recientemente las imágenes ganadoras de la decimoséptima versión del ‘Fotógrafo astronómico del año’.

Celebrado desde 2009, este es el mayor certamen internacional de este tipo. Las fotos ganadoras y preseleccionadas se expondrán en el Museo Marítimo Nacional (Reino Unido), en nuestra galería fotográfica dedicada a este fin.

