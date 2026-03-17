Científicos descubren una nueva partícula que se parece al protón

El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) en el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), el acelerador de partículas más grande del mundo. /CERN Foto: CERN

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Científicos del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) de la European Organization for Nuclear Research (CERN) han descubierto una nueva partícula, según anunció la organización este lunes 16 de marzo.

Cabe recordar que el LHC es el acelerador de partículas más grande y potente del mundo, capaz de impulsar protones e iones a velocidades cercanas a la de la luz. Puesto en marcha en septiembre de 2008, funciona a 100 metros bajo tierra en la frontera entre Suiza y Francia.

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La nueva partícula, explicaron científicos del CERN, está compuesta por dos quarks —los componentes fundamentales de la materia— charm y un quark down. Esta es una estructura similar a la del protón, pero con dos quarks charm pesados que sustituyen a los dos quarks up del protón que, como resultado, cuadriplican su masa.

Los quarks, de los cuales hay seis tipos, se suelen combinar en grupos de dos y tres para formar mesones y bariones, respectivamente, que se conocen colectivamente como hadrones.

Con la partícula descubierta recientemente, la Colaboración LHC ya lleva 80 hadrones descubiertos por todos los experimentos realizados en el Gran Colisionador de Hadrones.

“Esta es la primera partícula nueva identificada tras las mejoras del detector LHCb que se completaron en 2023, y solo es la segunda vez que se observa un barión con dos quarks pesados, habiendo sido el primero observado por el LHCb hace casi 10 años”, dijo Vincenzo Vagnoni, portavoz del LHC.

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Vagnoni también señaló que este descubrimiento podría ayudar a los científicos a comprender mejor cómo se unen los protones, neutrones y otras partículas compuestas.

Mark Thomson, director general del CERN, señaló que “este importante resultado es un ejemplo fantástico de cómo las capacidades únicas del LHCb desempeñan un papel fundamental en el éxito del LHC”.

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