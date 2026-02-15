Científicos encontraron 42 sustancias químicas en el semen de hombres sanos

Imagen de referencia. Los investigadores creen que es clave analizar este tipo de muestras para estudiar el impacto de los químicos en el cuerpo. Foto: Bobjgalindo - Creative Commons

Desde el vientre hasta el momento de la muerte, el cuerpo humano está expuesto a una amplia variedad de sustancias químicas. Desde el aire que se respira en las ciudades, contaminado con material particulado, hasta los alimentos que consumimos a diario, que pueden contener pequeños residuos de fertilizantes o pesticidas.

El contacto con estas sustancias a lo largo de la vida se conoce en la ciencia como exposoma químico y ha sido estudiado desde diferentes disciplinas para entender el impacto que puede tener en la salud, el desarrollo, entre otros aspectos.

La reproducción sexual es uno de esos campos que ha estudiado el exposoma químico. Durante los últimos años, la infertilidad ha incrementado en el mundo, generando preocupación entre especialistas de la medicina. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “se estima que aproximadamente una de cada seis personas en edad reproductiva en todo el mundo experimenta infertilidad a lo largo de su vida”.

El problema, cuando se trata del sexo masculino (que representa alrededor de la mitad de los casos de infertilidad), tiene que ver con la calidad y la cantidad de espermatozoides que se encuentran en el semen. Algunas sustancias, como la nicotina o los microplásticos, se han asociado con una menor calidad del semen. Pero, ¿serán las únicas sustancias?

Esa fue la pregunta que se hizo un grupo de científicos para adelantar una investigación que fue publicada recientemente en la revista Exposome. Analizaron tres tipos de muestra de 48 hombres sanos y en edad reproductiva, de entre 18 y 40 años: orina, sangre y semen.

Su objetivo era someter estas muestras a un test de exposoma químico, para determinar qué tipo de sustancias se encontraban en cada una. Lograron identificar la presencia de 42 químicos en el semen, 42 en las de orina y 48 en las de sangre. Lo curioso es que los químicos variaban dependiendo de la muestra.

Encontraron desde insecticidas y químicos complejos, como los llamados químicos eternos, hasta sustancias asociadas a alimentos y fármacos. Un hallazgo fundamental de la investigación es que algunos de los químicos se encontraron exclusivamente en las muestras de semen. Otros, aunque se encontraban en las muestras de orina y sangre, se encontraban más concentrados en el semen.

De allí se derivó la principal conclusión del estudio: las muestras de semen pueden ser cruciales en las pruebas de exposoma químico, pues podrían dar cuenta de químicos que pasan desapercibidos en otro tipo de muestras.

Pero además de esta conclusión, para los científicos también se abre la puerta a varias preguntas sobre el impacto que esto puede tener en la fertilidad. Como parte de sus análisis, encontraron que la presencia de algunos de los químicos mostraba una asociación negativa con la calidad y cantidad de espermatozoides en el semen.

Esto, aclararon en el estudio, no es una prueba de causalidad. Es decir, no hay evidencia de que la presencia de los químicos esté ocasionando un declive en la calidad y la cantidad de espermatozoides.

Sin embargo, que exista esta asociación es motivo suficiente para seguir haciendo estudios que indaguen sobre el impacto que la exposición a determinadas sustancias químicas puede tener sobre la reproducción en los humanos.

