Científicos encuentran nuevas pistas sobre el origen de la Luna

La reciente investigación dice que Theia, que formó la Luna, se originó en el Sistema Solar interior.

Una de las principales y más robustas hipótesis sobre la formación de la Luna es que esta surgió de la colisión entre la Tierra y un cuerpo planetario, llamado Theia. Sin embargo, los detalles de este evento, del que resultó el único satélite natural de nuestro planeta, siguen siendo desconocidos.

En particular, una de las preguntas que aún se hacen los científicos es si Theia provenía de sistema solar o si, por el contrario, tenía un origen fuera de este.

Un nuevo estudio publicado en la revista Science buscaría responder a esta pregunta a través del análisis de las pistas químicas ocultas en las rocas terrestres, los meteoritos y la materia lunar recuperada en los últimos años.

Como lo explica en un comunicado Keith Smith, editor de la revista Science, “en los inicios del sistema solar, un pequeño planeta conocido como Theia colisionó con la proto-Tierra. Los restos de ese gigantesco impacto formaron la Luna, incorporándose material de Theia tanto a la Luna como a la Tierra”. Para conocer más detalles de este evento, los autores de este estudio midieron los isótopos de hierro en muestras lunares, muestras terrestres y meteoritos.

“Combinando nuestros resultados con los de otros elementos, realizamos cálculos de balance de masa para Theia y la proto-Tierra. Descubrimos que todo Theia y la mayor parte de los demás materiales que componen la Tierra procedían del interior del Sistema Solar. Nuestros cálculos sugieren que Theia podría haberse formado más cerca del Sol que la Tierra”, explican los autores del estudio.

Según la teoría del gran impacto, la colisión ocurrió hace 4.500 millones de años, y aunque este nuevo estudio da nuevas pistas, los investigadores dicen que serán necesarios más análisis para esclarecer el origen de la Luna y el papel de Theia en el proceso.

