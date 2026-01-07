Científicos lograron la observación más larga de una región solar activa, ¿para qué sirve?

La sonda espacial europea Solar Orbiter proporciona imágenes del Sol, incluyendo observaciones de lo que, desde nuestra perspectiva, es su cara oculta. ESA / AOES Foto: ESA / AOES

Un equipo internacional de científicos logró rastrear por primera vez cómo se desarrolla una región particularmente activa del Sol después de observarla durante 94 días. Este hecho no se había logrado antes, pues el Sol gira sobre su eje una vez cada 28 días; eso quiere decir que, desde la Tierra, las regiones activas solo pueden observarse durante un máximo de dos semanas seguidas.

Sin embargo, la misión Solar Orbiter, de la Agencia Espacial Europea (ESA) permitió saber qué pasaba cuando la región ya no era visible desde este lado, pues orbita el Sol cada seis meses. Entre abril y julio de 2024, pudo monitorear una de las regiones más activas de los últimos veinte años, conocida como NOAA 12664. En mayo de 2024, esta región giró hacia el lado del Sol que nos da la cara, lo que desencadenó “la tormenta solar más poderosa en 35 años”, como la llamó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.

Cuando la tormenta llegó a la Tierra, recuerda la NASA, creó auroras brillantes que se observaron en todo el mundo. Las auroras incluso fueron visibles en latitudes inusualmente bajas, incluyendo el sur de Estados Unidos y el norte de la India. Las auroras más fuertes fueron observadas la noche del 10 de mayo y continuaron iluminando los cielos nocturnos durante todo el fin de semana.

Para comprender mejor la formación, el desarrollo y los efectos de estas regiones superactivas en el Sol, el equipo de investigadores, dirigido por la universidad ETH de Zúrich, combinó los datos recopilados por el Orbitador Solar 13664 de la NOAA en la cara oculta del Sol con datos de la sonda Solar Dynamics Observatory de la NASA, ubicada en la línea Tierra-Sol y que observa la cara visible.

Esto permitió al grupo rastrear la región NOAA 13664 de forma casi continua durante 94 días, desde el 16 de abril de 2024, día en el “nació”, hasta el 18 de julio del mismo año, cuando se desintegró. “Esta es la serie continua de imágenes más larga jamás creada para una sola región activa: un hito en la física solar”, afirma Ioannis Kontogiannis, físico solar de la ETH de Zúrich.

De acuerdo con los investigadores, en las regiones activas del Sol prevalecen campos magnéticos intensos y complejos. Estas se producen cuando el plasma fuertemente magnetizado alcanza la superficie solar y a menudo causan erupciones. Las tormentas solares emiten enormes cantidades de radiación electromagnética, conocidas como llamaradas, y expulsan plasma de la atmósfera solar, así como partículas de alta energía, al espacio.

Como resultado, forman las famosas auroras de colores, pero también pueden generar daños en las redes tecnológicas, como cortes de energía en la Tierra, interrupciones de las señales de comunicación, exponen a las tripulaciones de las aeronaves a una mayor radiación, e incluso pueden provocar la caída de satélites, como ocurrió en febrero de 2022, cuando 38 de los 49 satélites Starlink, de la compañía espacial estadounidense SpaceX, se perdieron a los dos días de su lanzamiento.

En el caso de la región analizada, los investigadores señalan que en 2024 causó problemas en la agricultura digital moderna. “Las señales de los satélites, drones y sensores se interrumpieron, lo que provocó que los agricultores perdieran días de trabajo y provocara pérdidas de cosechas con considerables pérdidas económicas”, sostiene Louise Harra, profesora de la ETH de Zúrich y directora del Observatorio Meteorológico Físico de Davos.

Por esto, el equipo espera que estas observaciones contribuyan a una mejor comprensión de las tormentas solares y su posible impacto en la Tierra. El objetivo es mejorar la precisión de los pronósticos meteorológicos espaciales, para que la tecnología moderna sensible pueda estar mejor protegida. “Cuando vemos una región del Sol con un campo magnético extremadamente complejo, podemos asumir que hay una gran cantidad de energía allí que tendrá que liberarse en forma de tormentas solares”, agrega Harra.

Además, están desarrollando una nueva sonda espacial en la ESA, llamada Vigil, que se dedicará exclusivamente a mejorar nuestra comprensión del clima espacial. Se espera que el lanzamiento de esa misión se dé en 2031.

